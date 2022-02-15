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- Fahrettin Koca: Uzaktan sağlık hizmeti pilot illerde başladı
Fahrettin Koca: Uzaktan sağlık hizmeti pilot illerde başladı
- Haber Merkezi
- 15.02.2022 - 15:35
- Güncelleme : 15.02.2022 - 16:15
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Uzaktan Sağlık Hizmeti projesinin hayata geçirildiğini duyurdu.
Twitter hesabından projeyle ilgili detayları aktaran Koca, "Geçen hafta duyurduğumuz Uzaktan Sağlık Hizmeti projesi kapsamında önemli bir uygulama hayata geçiyor. Yatağa bağımlı hastaların sağlık kurulu raporları artık evlerinde düzenlenecek. Uygulama pilot illerde başladı.
RAPORLAR EVDE DÜZENLENECEK
Yatağa/cihaza bağımlı yetişkin ve çocuk hastaların sağlık raporu alabilmeleri için hastaneye gelmeleri gerekmeyecek, raporlar evlerinde düzenlenecek.
İHTİYAÇLAR EVDEN ÇIKMADAN SAĞLANACAK
İhtiyaçları olan ilaç, mama, bez ve tıbbi cihazları evlerinden çıkmadan almaları sağlanacak.atağa bağımlı hastalarımızın sağlık raporunun evlerinde düzenlenmesine yönelik pilot uygulama Bilecik, Sinop ve Tunceli’de başladı. Uygulamayı kısa sürede ülke geneline yaygınlaştırmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.