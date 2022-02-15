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    Fahrettin Koca: Uzaktan sağlık hizmeti pilot illerde başladı

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yatağa bağlı hastaların sağlık kurulu raporları artık evlerinde düzenlenecek. Uygulama Bilecik, Sinop ve Tunceli'de başladı" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 15.02.2022 - 15:35
    • Güncelleme : 15.02.2022 - 16:15
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    Fahrettin Koca: Uzaktan sağlık hizmeti pilot illerde başladı

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Uzaktan Sağlık Hizmeti projesinin hayata geçirildiğini duyurdu.

    Twitter hesabından projeyle ilgili detayları aktaran Koca, "Geçen hafta duyurduğumuz Uzaktan Sağlık Hizmeti projesi kapsamında önemli bir uygulama hayata geçiyor. Yatağa bağımlı hastaların sağlık kurulu raporları artık evlerinde düzenlenecek. Uygulama pilot illerde başladı.

    RAPORLAR EVDE DÜZENLENECEK

    Yatağa/cihaza bağımlı yetişkin ve çocuk hastaların sağlık raporu alabilmeleri için hastaneye gelmeleri gerekmeyecek, raporlar evlerinde düzenlenecek.

    İHTİYAÇLAR EVDEN ÇIKMADAN SAĞLANACAK

    İhtiyaçları olan ilaç, mama, bez ve tıbbi cihazları evlerinden çıkmadan almaları sağlanacak.atağa bağımlı hastalarımızın sağlık raporunun evlerinde düzenlenmesine yönelik pilot uygulama Bilecik, Sinop ve Tunceli’de başladı. Uygulamayı kısa sürede ülke geneline yaygınlaştırmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

    Fahrettin Koca: Uzaktan sağlık hizmeti pilot illerde başladı #1

    Fahrettin Koca: Uzaktan sağlık hizmeti pilot illerde başladı #2

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