Fahrettin Koca, Uzmanlık Eğitiminde Adalet Kanunu'nun ayrıntılarını açıkladı

Uzmanlık Eğitiminde Adalet Kanunu'nun ayrıntılarını 8 madde ile açıklayan Bakan Koca, TUS sonuçları ile birlikte kontenjanların duyurulmamasının nedeninin de anlaşılmış olduğunu söyledi.

Uzmanlık yapan hekimlerin uzun süredir beklediği kanunla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan müjdeli haber geldi.

Fahrettin Koca, Meclis'te kabul edilen 'Uzmanlık Eğitiminde Adalet' başlıklı kanun maddelerinin yürürlüğe girdiğini açıkladı.

Resmi Gazete'de yayınlanan 7394 sayılı kanunun ilgili maddeleri, Bakan Koca tarafından açıklandı.

Bakan Koca maddeleri duyurdu

Twitter hesabından kanunla birlikte yapılan yeni düzenlemeleri madde madde paylaşan Bakan Koca, "8 Nisan'da Meclis’te kabul edilen, içeriğini 'Uzmanlık Eğitiminde Adalet' başlığı altında özetlediğimiz 7394 sayılı kanunun ilgili maddeleri Resmi Gazetede yayınlanıp yürürlüğe girdi. Kanunu onaylayan Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı arz ediyorum." dedi.

Asistanların yükümlülükleri eşit

Madde madde açıklanan kanun, Bakan Koca tarafından şu şekilde aktarıldı:

1- Asistanlarımız, üniversitelerimizde ve Bakanlığımıza bağlı hastanelerde yükümlülükleri açısından eşit hale geldi. Üniversite hastanelerine yerleşen uzmanlık öğrencilerinin kadro farkından kaynaklanan eşitsizliklere son verildi.

Hizmet yükümlülüğü kaldırıldı

2- Bakanlığımız kadrosuyla üniversitelerde uzmanlık eğitimi yapan asistanların, eğitimlerini tamamladıklarında şu an görevlendirme süresi kadar olan ve kuruluşlarımızda yerine getirilen hizmet yükümlülüğü kaldırıldı.

Yüklenme ve kefalet senedi alınmayacak

3- Bakanlığımız kadrosuyla üniversitede tıp, diş hekimliği, yan dal uzmanlık eğitimi yapan asistanlardan artık yüklenme senedi, kefalet senedi alınmayacak.

Eğitimde hizmet yükümlülüğü kalktı

4- Bu kadrolarda uzmanlık eğitimini herhangi bir sebeple sürdürmeyenlerin hizmet yükümlülüğü kaldırıldı.

İlave hizmet yükümlülüğü olmayacak

5- Halen bu kadrolarda uzmanlık eğitimi devam eden hekimlerin ilave hizmet yükümlülüğü kaldırıldı.

Asistanlara borç çıkarılmayacak

6- Sağlık Bakanlığı adına uzmanlık eğitimi alan asistanlarımıza eğitimleri süresince yapılan ödemeler için artık borç çıkarılmayacak.

Eğitime beklemeden başlayacak

7- İstifa etmiş olduğu halde son TUS sınavı ile bir uzmanlık eğitimi programına yerleşenler (bir defaya mahsus), beklemeden eğitimlerine başlayacak.

Kadro sorunu kalkacak

8- Yürürlüğe giren, kendi aramızda adına “Asistanlıkta Adalet” kanunu diyebileceğimiz yasal düzenleme ile üniversitelerimizdeki kadro kısıtlılığı sorunu aşılacak.

"Gecikmenin sebebi netleşmiş bulunuyor"

Son olarak kontenjanları neden açıklamaladıklarını da aktaran Koca, "Borçlu olduğumuz açıklama: TUS sonuçları 31 Martta açıklandı. Alışageldik şekilde, kontenjanların da aynı gün açıklanması gerekiyordu. Takdir edersiniz ki, şu an 15 günü bulan gecikmenin sebebi netleşmiş bulunuyor. Anlayışınız için teşekkür ederim. Birkaç güne daha ihtiyaç var.Hayırlı olsun." dedi.