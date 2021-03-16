Fahrettin Koca vaka oranlarını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka oranı en çok artan ve azalan 5 ili açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, geçen haftaya göre vaka sayısı en çok azalan ve artan illeri açıkladı.

EN ÇOK ARTAN İLLER ARASINDA İSTANBUL DA VAR

Bakan Koca, artan ve azalan illerin grafiklerini paylaştı. Buna göre, son hafta 100.000 nüfusta vaka görünme oranı en çok artan iller "Samsun, Kilis, Balıkesir, İstanbul ve Yalova" oldu.

EN ÇOK AZALAN İLLER

En çok azalan iller ise "Sakarya, Ordu, Amasya, Rize ve Burdur" oldu.