Fahrettin Koca: Vaka sayılarında yüzde 80'e varan düşüş görüldü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası yazılı açıklama yaptı.

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında bir araya geldi.

Bakan Fahrettin Koca, video konferans yöntemiyle katıldığı toplantı sonrası sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yayınladı.

Bakan Koca, vaka sayılarında uygulanan tedbirler sayesinde yüzde 80'e varan bir düşüş yaşandığını ancak bu düşüşün yavaşladığını belirtti.

"TEDBİRLERE UYMAYA DEVAM ETMELİYİZ"

Koca, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"5.000-7.000 arasında dalgalanan günlük vaka sayıları görülmeye devam etmektedir. Dünyada da artan risk durumu göz önüne alındığında tedbirlere sıkı sıkıya uymaya devam etmemiz gerektiği ortadadır."

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