Fahrettin Koca vaka sayısı azalan illeri açıkladı

Son haftalardaki vaka sayılarıyla ilgili bilgi veren Fahrettin Koca, Kastamonu, Tekirdağ, İstanbul, Bayburt ve Zonguldak'ın vaka sayısı en çok azalan illerde ilk sıralarda yer aldığını söyledi.

Koronavirüsle mücadele kapsamında 17 günlük tam kapanma uygulamasının ardından geçilen kademeli normalleşmede, vaka sayılarında düşüşler devam ediyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son bir hafta içinde vaka sayısı en çok azalan illerin olduğu grafiği sosyal medya hesabından paylaştı.

KASTAMONU, TEKİRDAĞ VE İSTANBUL'DA VAKA SAYILARI DÜŞÜŞTE

Twitter hesabından vaka sayısı en çok düşen illeri açıklayan Bakan Koca, "Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illerimiz Kastamonu, Tekirdağ, İstanbul, Bayburt ve Zonguldak. Bu güzel seyri kalıcı hale getirmek elimizde. Başardık yine başarabiliriz." dedi.