Fahrettin Koca, vaka sayısı en çok artan 5 ili açıkladı

Fahrettin Koca, vaka sayısı en çok artan 5 ili açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs vakalarının en yüksek ve en az olduğu illeri duyurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda son bir haftada, 100 bin nüfusta görülen vaka sayısı en çok artan ve azalan illeri açıkladı.

EN ÇOK ARTIŞ BİLECİK'TE

Buna göre en çok vaka artışı Bilecik'te.

Bilecik'i sırasıyla; Erzincan, Kilis, Uşak ve Çanakkale takip etti.

VAKALARIN EN ÇOK AZALDIĞI İL BİTLİS OLDU

Vaka sayısı en çok azalan il ise Bitlis.

Bitlis'i Mardin, Kastamonu, Yalova ve Bingöl takip etti.

Öte yandan dün gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısının ardından yapılan açıklamada; illerin vaka sayısına dikkat çekilmiş ve 'Yerinde Karar' dönemine geçildiği belirtilmişti.

KISITLAMALARIN İL BAZINDA KALDIRILACAĞI DUYURULMUŞTU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İllerimizi düşük, orta, yüksek, çok yüksek riskli olarak sınıflandıracağız. Normalleşme takvimini de buna göre yürüteceğiz.'' demişti.

Fahrettin Koca'nın konuyla ilgili açıklamasının tamamı şu şekilde:

"Geçen haftaya göre 1 haftada 100 bin nüfusta görülen vaka sayısı en çok artan 5 ilimiz: Bilecik, Erzincan, Kilis, Uşak ve Çanakkale. En çok azalan illerimiz ise Bitlis, Mardin, Kastamonu, Yalova ve Bingöl. Tedbir ve kısıtlamalara uyum aşı ile birlikte en büyük gücümüz."