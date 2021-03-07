Fahrettin Koca, vaka sayısında artış görülen illeri açıkladı

Bakan Koca, son bir hafta içerisinde vaka sayılarının yükseldiği 5 ilin Sinop, Kilis, Samsun, Amasya ve Edirne olduğunu duyurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son bir haftada koronavirüs vakalarının yükseldiği ve azaldığı illerin grafiklerini sosyal medya hesabından duyurdu.

"Son hafta 100.000 nüfusta vaka görünme oranı en çok artan illerimiz: Sinop, Kilis, Samsun, Amasya ve Edirne. En çok azalan illerimiz: Ordu, Bolu, Trabzon, Nevşehir ve Karaman. Birlikte tedbirlere uyarak tüm illerimizi mavi kategoriye sokalım." açıklamasında bulunan Koca'nın yayınladığı grafikler şu şekilde:

EN ÇOK ARTAN İL: SİNOP

Vaka sayılarının artış gösterdiği en yüksek il Sinop oldu. Sinop'u takip eden iller ise; Kilis, Samsun, Amasya, Edirne , Tokat, Yalova, Gümüşhane, Bartın, Konya oldu.

EN ÇOK AZALAN İL: ORDU

Vaka sayılarının azalış gösterdiği en yüksek il Ordu oldu. Ordu'yu takip eden iller ise; Bolu, Trabzon,Nevşehir, Karaman,Uşak, Yozgat, Erzincan, Sivas ve Çankırı oldu.