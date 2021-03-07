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- Fahrettin Koca, vaka sayısında artış görülen illeri açıkladı
Fahrettin Koca, vaka sayısında artış görülen illeri açıkladı
- Haber Merkezi
- 07.03.2021 - 17:58
- Güncelleme : 07.03.2021 - 18:09
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son bir haftada koronavirüs vakalarının yükseldiği ve azaldığı illerin grafiklerini sosyal medya hesabından duyurdu.
"Son hafta 100.000 nüfusta vaka görünme oranı en çok artan illerimiz: Sinop, Kilis, Samsun, Amasya ve Edirne. En çok azalan illerimiz: Ordu, Bolu, Trabzon, Nevşehir ve Karaman. Birlikte tedbirlere uyarak tüm illerimizi mavi kategoriye sokalım." açıklamasında bulunan Koca'nın yayınladığı grafikler şu şekilde:
EN ÇOK ARTAN İL: SİNOP
Vaka sayılarının artış gösterdiği en yüksek il Sinop oldu. Sinop'u takip eden iller ise; Kilis, Samsun, Amasya, Edirne , Tokat, Yalova, Gümüşhane, Bartın, Konya oldu.
EN ÇOK AZALAN İL: ORDU
Vaka sayılarının azalış gösterdiği en yüksek il Ordu oldu. Ordu'yu takip eden iller ise; Bolu, Trabzon,Nevşehir, Karaman,Uşak, Yozgat, Erzincan, Sivas ve Çankırı oldu.