Euro
8.98
-0.4%
Dolar
7.532
0.28%
Altın
411.42
0.25%
Borsa
1.542
0.26%
Bitcoin
377.900
4.48%
EXEN Coin
16.17
0.74%
6ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 6 C

    Fahrettin Koca, vaka sayısında artış görülen illeri açıkladı

    Bakan Koca, son bir hafta içerisinde vaka sayılarının yükseldiği 5 ilin Sinop, Kilis, Samsun, Amasya ve Edirne olduğunu duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 07.03.2021 - 17:58
    • Güncelleme : 07.03.2021 - 18:09
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Fahrettin Koca, vaka sayısında artış görülen illeri açıkladı

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son bir haftada koronavirüs vakalarının yükseldiği ve azaldığı illerin grafiklerini sosyal medya hesabından duyurdu.

    "Son hafta 100.000 nüfusta vaka görünme oranı en çok artan illerimiz: Sinop, Kilis, Samsun, Amasya ve Edirne. En çok azalan illerimiz: Ordu, Bolu, Trabzon, Nevşehir ve Karaman. Birlikte tedbirlere uyarak tüm illerimizi mavi kategoriye sokalım." açıklamasında bulunan Koca'nın yayınladığı grafikler şu şekilde:

    EN ÇOK ARTAN İL: SİNOP

    Vaka sayılarının artış gösterdiği en yüksek il Sinop oldu. Sinop'u takip eden iller ise; Kilis, Samsun, Amasya, Edirne , Tokat, Yalova, Gümüşhane, Bartın, Konya oldu.

     

    Fahrettin Koca, vaka sayısında artış görülen illeri açıkladı #1

    EN ÇOK AZALAN İL: ORDU

    Vaka sayılarının azalış gösterdiği en yüksek il Ordu oldu. Ordu'yu takip eden iller ise; Bolu, Trabzon,Nevşehir, Karaman,Uşak, Yozgat, Erzincan, Sivas ve Çankırı oldu.

    Fahrettin Koca, vaka sayısında artış görülen illeri açıkladı #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir