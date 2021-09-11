Fahrettin Koca, vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre artan 10 ili açıkladı

Fahrettin Koca, vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre artan 10 ili açıkladı

Vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ili açıklayan Bakan Koca, nihai çözümün aşı olduğunu söyledi. Listede ilk üçte, Kayseri, Elazığ ve Karaman yer aldı.

Koronavirüsle mücadele kapsamında ülke içinde tedbirlere ve aşılama çalışmalarına önem verilirken, Sağlık Bakanlığı tarafından da düzenli aralıklarla bilgilendirme yapılıyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, pandemiyle mücadelenin aralıksız devam etmesiyle birlikte, haftalık vaka sayılarını açıklamaya devam ediyor.

28 Ağustos ve 3 Eylül tarihleri arasındaki vaka sayılarını açıklayan Fahrettin Koca, en çok vaka artışı görülen illerin olduğu bir grafik de yayınladı.

EN ÇOK VAKA RİZE'DE, EN ÇOK ARTIŞ KAYSERİ'DE

İllere göre haftalık 100 binde vaka sayısı tablosunda en çok vakanın 653,10'la Rize'de olduğu görülürken, vaka sayısı en çok artan iller de sırasıyla Kayseri, Elazığ ve Karaman oldu.

"NİHAİ ÇÖZÜM AŞI, KURALLAR ÇOK GEREKLİ"

Konuya ilişkin açıklamalarını Twitter üzerinden yapan Bakan Fahrettin Koca: "28 Ağustos-3 Eylül arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Kayseri, Elazığ, Karaman, Bolu, Malatya, Kırşehir, Yozgat, Kırıkkale, Tunceli, Bartın! Bu illerden birindeyseniz şimdi daha da dikkatli olmalısınız. Nihai çözüm aşı! Kurallar çok gerekli." ifadelerini kullandı.

BAKAN KOCA, 10 İLİ UYARDI

Yaptığı açıklamayla vaka sayılarına dikkat çeken Bakan Koca, Kayseri, Elazığ, Karaman, Bolu, Malatya, Kırşehir, Yozgat, Kırıkkale, Tunceli ve Bartın olmak üzere 10 ile uyarıda bulundu.