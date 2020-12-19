Fahrettin Koca ve Abdulhamit Gül'den Gaziantep'te açıklama

Bakan Koca, yangının oksijen vermek için kullanılan cihazdan kaynaklandığını söyledi.

Gaziantep'te SANKO Üniversitesi Özel Sani Konukoğlu Hastanesi'nin koronavirüs yoğun bakım ünitesinde yüksek akım oksijen cihazından kaynaklanan yangında 9 hasta yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, incelemelerde bulunmak üzere gittikleri Gaziantep'te olayla ilgili açıklamada bulundu.

"OKSİJEN VERMEK ÜZERE KULLANDIĞIMIZ CİHAZDAN KAYNAKLANDI"

Bakan Koca, "Yangın 04.30 sularında başladı. Özellikle yoğun bakımda bizim yüksek akımlı oksijen vermek üzere kullandığımız bir cihazdan kaynaklanan sorunla yangının çıktığını biliyoruz.

"9 VATANDAŞIMIZI KAYBETTİK"

20 yataklı yoğun bakımda yatan hasta sayısı 19 kişiydi. Toplam 19 takip edilen hastamızdan 9 vatandaşımızı kaybettik. 10 hastamızın da nakli yapılarak, değişik civar hastanelerinde tedavileri devam etmekte.

YOĞUN BAKIM SERVİSLERİNDE TAKİP EDİLEN HASTA SAYISI

Transfer edilen hastalardan 3'ü Şehitkamil Hastanesi'ne, 1 hastamız 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne, 1 hastamız Ersin Aslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, 1 hastamız Abdülkadir Yüksel Devlet Hastanesi'ne, 1 hastamız Özel Sevgi Hastanesi'ne, 2'si Özel Anka Hastanesi'ne, 2 vatandaşımız Özel NCR Hastanesi'ne, 1 hastamız Özel Medical Park Hastanesi'ne, 1 hastamız Özel Deva Life Hastanesi'ne, 1 hastamız Özel Deva Hastanesi olmak üzere ayrıca kendi talepleriyle 3 hastamızla birlikte yoğun bakım servislerinde takip edilmektedirler." dedi.





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