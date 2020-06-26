Fahrettin Koca: Virüsün yayılma hızı azalmadı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsün yayılma hızının azaldığına dair kanının yanlış olduğunu söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, korona virüsün yayılma hızının azaldığı yönündeki iddialara sosyal medya hesabından açıklık getirdi.

"VİRÜSÜN YAYILMA HIZI AZALDI KANISI YANLIŞ"

Bakan Koca, “Virüsün yayılma hızı azaldı. Kulaktan kulağa yayılan bu kanı yanlıştır. Bilim, bize yayılma hızının azalmadığını gösteriyor. Dünya Sağlık Örgütü, salgının başından bu yana küresel ölçekte en yüksek günlük vaka sayısını daha yeni açıkladı. Virüsün yayılma hızı şu anda bize bağlı” ifadelerine yer verdi.