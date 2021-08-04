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    Fahrettin Koca, yangından etkilenen vatandaşlarla ilgili bilgi verdi

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yangından en çok zarar gören bölgelerden Antalya ve Muğla'daki tedavi gören afetzede sayısıyla ilgili son durumu paylaştı.
    • AA
    • 04.08.2021 - 19:09
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    Fahrettin Koca, yangından etkilenen vatandaşlarla ilgili bilgi verdi

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yangından en çok zarar gören bölgelerden Antalya ve Muğla'da tedavi gören vatandaşlarla ilgili bilgi verdi.

    BAKAN KOCA, ANTALYA'DAKİ YARALILARLA İLGİLİ BİLGİ VERDİ

    Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada Antalya için, "704 hastamızı tedavilerini tamamlayarak taburcu ettik. Tedavisi devam eden 6 hastamız var. Bölgedeki felakette 7 can kaybımız olmuştu. 46 Ambulans, 17 UMKE ekibi, 1 mobil komuta aracı, toplam 242 sağlık profesyoneli ile sahadayız." ifadelerini kullandı.

    Fahrettin Koca, yangından etkilenen vatandaşlarla ilgili bilgi verdi #1

    MUĞLA'DA SON DURUM

    Açıklamasına devam eden Koca, son olarak Muğla için de şu bilgileri verdi:

    "450 hastamızı tedavilerini tamamlayarak taburcu ettik. Tedavisi devam eden 10 hastamız var. Bölgedeki felakette 1 can kaybımız olmuştu. 61 Ambulans, 22 UMKE ekibi, 1 mobil komuta aracı, toplam 306 sağlık profesyoneli ile sahadayız."

    Fahrettin Koca, yangından etkilenen vatandaşlarla ilgili bilgi verdi #2

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