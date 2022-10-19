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- Fahrettin Koca, yaralı madencilerin son durumunu açıkladı
Fahrettin Koca, yaralı madencilerin son durumunu açıkladı
Sağlık Bakanı Koca, Bartın'daki patlamada yaralanarak tedavi altına alınan 6 madenciden birinin yoğun bakımdan servise alındığını duyurdu.
- 19.10.2022 - 18:02
- Güncelleme : 19.10.2022 - 18:12
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bartın'daki maden faciasında yaralanan işçilerin son durumu hakkında bilgi verdi.
Bakan Koca, İstanbul'da tedavi altında olan ve durumu ağır olan 6 madenciden 1'nin yoğun bakımdan servise alındığını, Bartın'da tedavi gören 5 yaralının taburcu olduğunu duyurdu.
"Yoğun bakımdaki hastadan biri servise alındı, biri entübasyondan çıktı"
Yoğun bakımdaki madencilerden 1'nin entübasyondan çıktığını, diğer 4 hastanın durumunun stabil olduğunu belirten Koca, şu ifadeleri kullandı:
"Bartın’da tedavi gören 5 madenci taburcu oldu. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ndeki 6 hastadan biri yoğun bakımdan servise alındı, durumu iyiye gidiyor. 1 hasta entübasyondan çıktı. Diğer 4 hastanın durumu stabil."