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    Fahrettin Koca, yaralı madencilerin son durumunu açıkladı

    Sağlık Bakanı Koca, Bartın'daki patlamada yaralanarak tedavi altına alınan 6 madenciden birinin yoğun bakımdan servise alındığını duyurdu.
    • 19.10.2022 - 18:02
    • Güncelleme : 19.10.2022 - 18:12
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    Fahrettin Koca, yaralı madencilerin son durumunu açıkladı

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bartın'daki maden faciasında yaralanan işçilerin son durumu hakkında bilgi verdi.

    Bakan Koca, İstanbul'da tedavi altında olan ve durumu ağır olan 6 madenciden 1'nin yoğun bakımdan servise alındığını, Bartın'da tedavi gören 5 yaralının taburcu olduğunu duyurdu.

    "Yoğun bakımdaki hastadan biri servise alındı, biri entübasyondan çıktı"

    Yoğun bakımdaki madencilerden 1'nin entübasyondan çıktığını, diğer 4 hastanın durumunun stabil olduğunu belirten Koca, şu ifadeleri kullandı:

    "Bartın’da tedavi gören 5 madenci taburcu oldu. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ndeki 6 hastadan biri yoğun bakımdan servise alındı, durumu iyiye gidiyor. 1 hasta entübasyondan çıktı. Diğer 4 hastanın durumu stabil."

    Fahrettin Koca, yaralı madencilerin son durumunu açıkladı #1


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