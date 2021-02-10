Sağlık Bakanı Fahrettin Koca; şimdiye kadar 2 milyon 800 bin kişinin aşı olduğunu, yarın itibariyle ikinci aşamaya geçileceğini duyurdu.

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında bugün bir araya geldi.

Bakan Fahrettin Koca, toplantının ardından kameraların karşısına geçti.

Salgına yönelik açıklamalarda bulunan Bakan koca; aşı uygulamalarını, mutasyonlu virüsü ve yerli aşı çalışmalarını ele aldı.

"YENİ DÖNEMİN ADI YERİNDE KARAR DÖNEMİ"

Bakan Koca, şu ifadelere yer verdi:

Sizlere öngörülebilir bir program sunabilmek için aşı programını ele alıyoruz. Çok yakında hayatımızı planlamamız mümkün olacak. İş yerimiz ne zaman açılabileceklerini, öğrencilerimiz okullarına hangi şartlar altında kavuşacaklarını öğrenebileceklerdir.

Pazartesi gününden itibaren il bazında 7 günlük vaka sayılarının ortalaması canlı olarak yayınlanacak. Böylelikle gerektiğinde il hıfzıssıhha kurullarımız bölgesel olarak karar alabilecekler. Salgın yönetiminde yeni dönemin adı yerinde karar dönemidir. Salgının bizi daha fazla yıpratmasına izin vermeyeceğiz. Esnaf, öğretmen, sağlık çalışanımızın önünü göreceği geleceğe adım adım ilerliyoruz.

Fahrettin Koca: Yarından itibaren ikinci doz aşılama başlıyor VİDEO

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"2 MİLYON 800 BİN KİŞİ AŞILANDI"

Tedbirlerle birlikte uymalıyız. Bazılarımız uyarak başarımızı sürdürmemiz mümkün değil. Ülkemizin salgın yönetimindeki en büyük gücü vatandaşlarımızın uyumudur. Hep birlikte mücadeleye devam edecek, aydınlık geleceğimize en kısa sürede kavuşacağız. 28 gün önce sayın Cumhurbaşkanımızın başlattığı aşı programımızda bugün itibariyle 2 milyon 800 bin aşkın vatandaşımızın ilk doz aşaması tamamlandı.

"İKİNCİ DOZ AŞILAMA BAŞLIYOR"

Yarından itibaren ilk aşılanan grubumuzun ikinci doz aşılarına başlıyoruz. Amacımız hedef nüfusumuzun en az yüzde 60'ını aşılamaktır. Nüfusumuzun yüzde 3,5'unu aşılamış olmamız birçoğumuza az bir oran gibi gelebilir. Aşı üreticisi ülkelerden biri olan Almanya'da bu oranın yüzde 3,7 olduğunu göz önünde bulundurursak ülkemizin başarısı daha iyi anlaşılacaktır. Küresel basından da takip edilebileceği üzere aşı tedarikinde tüm ülkeler zorluk yaşamaktadır. Buna ürettiği aşılar kullanıma giren ülkeler de dahildir.

"YERLİ AŞIDA FAZ 2'YE GEÇİLDİ"

Yerli aşı projelerimizi gün be gün takip ederek gayret sarf ettik. Şu an 17 aşı adayımız var. Bugün faz 2 için gönüllülerin aşılanmaya başladı. Umudunu bu topraklara bağlamış ülkeler için de son derece değerlidir. Ardı sıra gelen mutasyon haberleri yeni sorular ve yeni sorunlar ortaya çıkarmaktadır.





"TEDBİRLERİN DEVAMI ÖNERİLİYOR"

Bilim Kurulumuzun tavsiyesi, kısıtlamaların hafifletilmesinde acele edilmeden vaka seyrinin takip edilmesi yönünde. Yeni bir tedbir ilavesi şu an öneri olarak düşünülmüyor. Var olan tedbirlerin devamı öneriliyor. Önümüzdeki sınırlı günleri maske, mesafe ve temizlik kurallarının yanı sıra genel tedbirlere ve kısıtlamalara sıkı sıkıya riayet ederek atlatmalıyız."