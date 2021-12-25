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    Fahrettin Koca: Yeni vakaların yüzde 10'undan fazlası Omicron kaynaklı

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Kalabalık illerimizde görülen yeni vakaların yüzde 10'undan fazlası Omicron kaynaklı" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 25.12.2021 - 18:46
    • Güncelleme : 25.12.2021 - 18:49
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    Fahrettin Koca: Yeni vakaların yüzde 10'undan fazlası Omicron kaynaklı

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Omicron varyantıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

    Sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamasında Omicron'a karşı hatırlatma dozunun öneminin arttığını vurgulayan Bakan Koca, şu ifadeleri kullandı:

    "OMİCRON HATIRLATMA DOZUNU DAHA DA ÖNEMLİ HALE GETİRDİ"

    "Omicron varyantı Avrupa’dan sonra ülkemizde de yayılmaya başladı. Kalabalık illerimizde görülen YENİ VAKALARIN %10’UNDAN FAZLASI Omicron kaynaklı. Yeni durum, hatırlatma dozunu daha da önemli hale getirmiştir. Aşı takvimi üzerinden 3 ay geçenler aşı etkinliğini güçlendirmelidir."

    AYRINTILAR GELİYOR..

    Fahrettin Koca: Yeni vakaların yüzde 10 undan fazlası Omicron kaynaklı #1

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