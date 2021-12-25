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- Fahrettin Koca: Yeni vakaların yüzde 10'undan fazlası Omicron kaynaklı
Fahrettin Koca: Yeni vakaların yüzde 10'undan fazlası Omicron kaynaklı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Kalabalık illerimizde görülen yeni vakaların yüzde 10'undan fazlası Omicron kaynaklı" dedi.
- Haber Merkezi
- 25.12.2021 - 18:46
- Güncelleme : 25.12.2021 - 18:49
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Omicron varyantıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamasında Omicron'a karşı hatırlatma dozunun öneminin arttığını vurgulayan Bakan Koca, şu ifadeleri kullandı:
"OMİCRON HATIRLATMA DOZUNU DAHA DA ÖNEMLİ HALE GETİRDİ"
"Omicron varyantı Avrupa’dan sonra ülkemizde de yayılmaya başladı. Kalabalık illerimizde görülen YENİ VAKALARIN %10’UNDAN FAZLASI Omicron kaynaklı. Yeni durum, hatırlatma dozunu daha da önemli hale getirmiştir. Aşı takvimi üzerinden 3 ay geçenler aşı etkinliğini güçlendirmelidir."
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