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- Fahrettin Koca, yeni yılı hastane ziyaretiyle karşıladı
Fahrettin Koca, yeni yılı hastane ziyaretiyle karşıladı
Sağlık Bakanı Fahrettin koca, gece yarısından sabah 07.00'a kadar Anadolu ve Avrupa yakasındaki 5 hastaneyi ziyaret etti.
- 01.01.2023 - 11:58
Yurt genelinde yeni yıl heyecanı yaşanırken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca işinin başındaydı.
Bakan Koca, gece yarısından sabah saat 07.00'ye kadar İstanbul Avrupa ve Anadolu yakasındaki 5 hastanenin acil servislerini dolaştı.
Hastalarla ilgilendi
Yılbaşı gecesi nöbette olan sağlık çalışanlarının yeni yılını kutlayan Koca, hastaların sağlık durumlarıyla ilgili bilgi aldı.
Bakan Koca, Okmeydanı’ndan Seyrantepe’ye geçerken görevden dönen 112 ambulans ekibiyle de bir süre sohbet ederek, yeni yıl için iyi dileklerde bulundu.