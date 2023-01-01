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Fahrettin Koca, yeni yılı hastane ziyaretiyle karşıladı

Fahrettin Koca, yeni yılı hastane ziyaretiyle karşıladı

Sağlık Bakanı Fahrettin koca, gece yarısından sabah 07.00'a kadar Anadolu ve Avrupa yakasındaki 5 hastaneyi ziyaret etti.