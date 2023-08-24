Fahrettin Koca, YKS'de tıp fakültesini seçen öğrencileri tebrik etti

Milyonlarca öğrenci hayatlarındaki en önemli eşiklerden birisini daha aştı.
Yükseköğretim Kurumları Sınavı tercihleri geçtiğimiz günlerde açıklandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sonuçlarla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Tıp fakültesini seçenlerde artış
Koca, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda Türkiye birincisi ve ikincisi olan öğrencilerin Tıp Fakültesine yerleştiğini duyurarak, geçen yıla göre tıp fakültesini tercih eden öğrenci sayısında artış olduğunu belirtti.
Bakan Koca, başarılı öğrencileri tebrik etti.
"29 kişiden 38 kişiye artış oldu"
Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
YKS Türkiye birincisiyle ikincisi Tıp Fakültesine yerleşti. Geçen yıl ilk 10'a giren 2 kişi tıp fakültesini seçerken, bu yıl, ilk onda yer alan 5 kişi tıbbı seçti. İlk 100'e girenler içinde tıbbı tercihte geçen yıla göre 29 kişiden 38 kişiye artış oldu. Arkadaşlarımızı kutluyoruz.