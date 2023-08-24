Fahrettin Koca, YKS'de tıp fakültesini seçen öğrencileri tebrik etti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) ilk 10'a giren 5 kişinin tıp bölümünü tercih ettiğini açıkladı.

DHA

Milyonlarca öğrenci hayatlarındaki en önemli eşiklerden birisini daha aştı.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı tercihleri geçtiğimiz günlerde açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sonuçlarla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Tıp fakültesini seçenlerde artış

Koca, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda Türkiye birincisi ve ikincisi olan öğrencilerin Tıp Fakültesine yerleştiğini duyurarak, geçen yıla göre tıp fakültesini tercih eden öğrenci sayısında artış olduğunu belirtti.

Bakan Koca, başarılı öğrencileri tebrik etti.

"29 kişiden 38 kişiye artış oldu"

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti: