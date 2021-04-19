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    Fahrettin Koca yoğun bakım doluluk oranlarını açıkladı

    Fahrettin Koca yoğun bakım doluluk oranlarını açıkladı

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da yoğun bakım yataklarının yüzde 71'inin dolu olduğunu söyledi.
    • AA & Ensonhaber
    • 19.04.2021 - 22:16
    • Güncelleme : 19.04.2021 - 22:39
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    Koronavirüs salgınında ülkede en çok artışı vaka artışı yaşanan 5 ilin yoğun bakım doluluk oranları açıklandı.

    VAKA ARTIŞI EN YÜKSEK OLAN 5 İLİN YOĞUN BAKIM DOLULUK ORANLARINI AÇIKLADI

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul, Çanakkale, Tekirdağ, Kırklareli, Yalova illerinin Sağlık Müdürleri ve Valileriyle online toplantı yaptı. Salgın süreci ve alınan tedbirlerin değerlendirildiği toplantı sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan Koca, illerdeki yoğun bakım doluluk oranlarını açıkladı.

    İSTANBUL'DA YÜZDE 71.4 DOLULUK

    Buna göre, yoğun bakım ünitelerinde İstanbul'da %71.4, Çanakkale'de %67.1, Tekirdağ'da %73,5. Kırklareli’nde %69 ve Yalova’da %55,4 doluluk belirtildi.

    Fahrettin Koca yoğun bakım doluluk oranlarını açıkladı #1

    Fahrettin Koca yoğun bakım doluluk oranlarını açıkladı #2

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