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Fahrettin Koca: 1588 hastanın nakli uçak ve helikopterle yapıldı

Fahrettin Koca: 1588 hastanın nakli uçak ve helikopterle yapıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından uçak ve helikopter ambulanslarla son 6 ay ayda yurt içinde nakli yapılan toplam hasta sayısının bin 588 olduğunu belirtti.