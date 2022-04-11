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    Fahrettin Koca: 1588 hastanın nakli uçak ve helikopterle yapıldı

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından uçak ve helikopter ambulanslarla son 6 ay ayda yurt içinde nakli yapılan toplam hasta sayısının bin 588 olduğunu belirtti.
    • 11.04.2022 - 15:05
    • Güncelleme : 11.04.2022 - 15:11
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    Fahrettin Koca: 1588 hastanın nakli uçak ve helikopterle yapıldı

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, uçak ve helikopter ambulanslarla yapılan hasta nakil sayılarını açıkladı.

    "1588 hastanın nakli uçak ve helikopterle yapıldı"

    Son 6 ay ayda yurt içinde nakli yapılan toplam hasta sayısının bin 588 olduğunu açıklayan Koca, şu ifadeleri kullandı:

    "1.588 vakadan 510’U uçak ambulans, 1.078’İ helikopter ambulans ile nakledilmiştir. Son 6 ayda, yurt içinde nakli yapılan hasta çocuk ve yenidoğan sayısı ise 377"

    Fahrettin Koca: 1588 hastanın nakli uçak ve helikopterle yapıldı #1Fahrettin Koca: 1588 hastanın nakli uçak ve helikopterle yapıldı #2


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