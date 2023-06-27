Fahrettin Koca'dan ambulans yol veren sürücülere teşekkür Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ambulansa yol vermenin önemine değinerek örnek bir davranış sergileyen sürücüleri paylaştı.

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ensonhaber.com

Can kurtarmak için zamanla yarışan ambulans şoförlerinin en büyük sorunu bilinçsiz sürücüleri geçmek oluyor.

Vakaya yetişmek için büyük çaba sarf eden sürücüler, yol vermeyenler yüzünden çoğu hastaya zamanında yetişemiyor.

Son zamanlarda artan bu duruma Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından paylaşım yaparak uyarılarda bulundu.

"Kurala uyalım"

Bakan Koca, "Ambulansların trafikte hastalara ve sağlık kurumlarına en az zaman kaybıyla ulaşması, sürücülerin fermuar yöntemiyle sağa ve sola çekilmesine bağlı. Kazaların arttığı bayram tatilinde bu kurala ısrarla uyalım." ifadelerini kullandı.

Ordu'da çekilen bir görüntüyü de paylaşan Koca, fermuar sistemiyle ambulansa yol veren sürücülere teşekkür etti.