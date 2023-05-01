Fahrettin Koca'dan Ankara Şehir Hastanesi paylaşımı: Günlük ortalama muayene sayısı 25 bin 500 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Avrupa’nın en büyük, dünyanın ise 3. büyük Ankara Şehir Hastanesi'nde verilen hizmeti, "Sağlıkta genç yatırımlar" notuyla paylaştı.

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Türkiye'deki sağlık sektöründeki devrim niteliğindeki yenilikler dünyada ün salıyor.

Bunların başında ise şehir hastaneleri geliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'hayalim' olarak nitelendirdiği şehir hastaneler, yurdun dört bir yanında inşa edilirken, nicelerini de yapımı sürüyor.

Bugüne kadar 21 şehir hastanesinin faaliyete geçirilmesiyle, dev bir hizmet verilmiş oldu.

Böylelikle sağlıkta çıta en üst seviyelere çıkmış oldu. Bölgedeki vatandaşların ise hastanelerine yönelik memnuniyetleri arttı.

Ankara Şehir Hastanesi'nden dev hizmet

En çok dikkat çeken ise Başkent Ankara'da inşa edilen şehir hastaneleri oldu.

Avrupa’nın en büyük, dünyanın ise 3. büyük Ankara Şehir Hastanesi ya da bilinen diğer adı ile Ankara Bilkent Şehir Hastanesi, özellikle pandemi sürecinde büyük bir başarıya ulaştı.

"Günlük ortalama muayene sayısı 25.500"

1.3 milyon metrekare alanda kurulan hastaneye ilişkin son durumu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca gözler önüne serdi.

Bakan Koca, "Sağlıkta genç yatırımlar" notuyla yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: