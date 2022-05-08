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    Fahrettin Koca'dan 'Anneler Günü' paylaşımı

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yüreği sevgi dolu annelerimizin Anneler Gününü kutluyorum" dedi.
    • 08.05.2022 - 15:30
    • Güncelleme : 08.05.2022 - 15:33
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    Fahrettin Koca'dan 'Anneler Günü' paylaşımı

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 8 Mayıs Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayınladı.

    Bakan Koca, sosyal medya üzerinden yağtığı paylaşımla tüm annelerin Anneler Günü'nü kutladı.

    "Yüreği sevgi dolu annelerimizin Anneler Gününü kutluyorum"

    Koca, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

    "Şehit anneleri, sağlık çalışanı anneler, hasta evladı olan anneler başta olmak üzere, yüreği sevgi dolu bütün annelerimizin Anneler Gününü kutluyorum. İnsandaki yaşam gücü, annelerin sınırsız sevgisinden beslenir. Her anne, annelerin en güzelidir."

    Fahrettin Koca dan Anneler Günü paylaşımı #1

     

    Fahrettin Koca dan Anneler Günü paylaşımı #2


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