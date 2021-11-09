Fahrettin Koca'dan aşı mesajı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Türkiye, Covid-19 aşısı için vatandaşına mecburiyet getirmedi fakat şartlar, aşının zaten bir mecburiyet olarak görülmesi gerektiğini ortaya koymaktadır." dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüse karşı aşılanmanın önemine dikkat çekti.

"TÜRKİYE AŞI İÇİN MECBURİYET GETİRMEDİ"

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Türkiye, Covid-19 aşısı için vatandaşına mecburiyet getirmedi." diyen Bakan Koca, sözlerini şöyle sürdürdü:

"FAKAT ŞARTLAR, AŞININ MECBURİYET OLARAK GÖRÜLMESİ GEREKTİĞİNİ ORTAYA KOYMAKTADIR"

"Fakat şartlar, aşının zaten bir mecburiyet olarak görülmesi gerektiğini ortaya koymaktadır. Kişilerin iradesi toplum yararını gözetmelidir. Sorumluluk duygusu aşı olmayı gerektirir. Salgında sorumluluktan kaçılmaz."

TOPLAM UYGULANAN DOZ MİKTARI 117 MİLYONU AŞTI

Öte yandan, toplamda uygulanan 1. doz aşı miktarı 55 milyon 663 bin 530, 2. doz uygulanan aşı miktarı 49 milyon 270 bin 114, 3.doz uygulanan aşı miktarı ise 11 milyon 423 bin 235 oldu.

Toplam uygulanan doz miktarı ise 117 milyon 562 bin 317.