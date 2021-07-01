Fahrettin Koca'dan aşılama hedefi: Bayrama kadar yüzde 70

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bayrama kadar nüfusun yüzde 70'inin aşılanmasını hedeflediklerini söyledi.

Türkiye'deki aşılama kampanyasında her gün rekorlar kırılıyor.

Toplumun büyük çoğunluğunu aşılayarak normalleşmeyi tam anlamıyla hayata geçirmek için sağlık çalışanları canla başla çalışıyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da süreç hakkında soyal medya üzerinden sık sık bilgilendirmelerde bulunuyor.

Koca, 18 yaş üzeri nüfusun yüzde 57'sinin aşılandığını duyurarak yeni hedefi açıkladı.

HEDEF BAYRAMA KADAR YÜZDE 70

Bakan Koca, bu oranı Kurban Bayramı'na kadar yüzde 70'e çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bugün 50 Milyon doz aşıyı geçtik. En az bir doz aşısı yapılan kişi sayısı 35 Milyondan fazla: 18 yaş ve üzeri nüfusumuzun %57 kadarı aşılanmış durumda. Bayrama kadar hedefimiz %70. Aşı ihmale gelmez. Aşımızı yaptırmaya öncelik tanıyalım." dedi.