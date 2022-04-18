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    Fahrettin Koca'dan Avrupa'nın en büyük fizik tedavi hastanesi paylaşımı

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla, en büyük fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezini sorup, 'Avrupa'nın en büyüğü bizde' dedi.
    • Haber Merkezi
    • 18.04.2022 - 11:44
    • Güncelleme : 18.04.2022 - 11:48
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    Fahrettin Koca'dan Avrupa'nın en büyük fizik tedavi hastanesi paylaşımı

    Avrupa'nın en büyük, dünyanın ise tüm birimleri tek seferde inşa eden 3. büyük hastanesi olan Ankara Şehir Hastanesi, toplam 3 bin 633 yatak kapasitesi ile hizmet veriyor.

    Türkiye'nin en özellikli ameliyatlarının yapılacağı hastanede, uluslararası strandartlarda donanıma sahip 131 ameliyathane de yer alıyor.

    Her branştan 904 polikliniği bulunan hastanenin fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezi de Avrupa'nın en büyüğü konumunda hizmet veriyor.

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezi ile ilgili Twitter hesabından espirili bir paylaşım yaptı.

    "Avrupa'nın en büyük fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezi bizde"

    Bakan Koca'nın paylaşımında şu ifadeler yer aldı;

    "Avrupa’nın en büyük fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezi aşağıdaki ülkelerden hangisinde?

    • A) Almanya
    • B) İsveç
    • C) Norveç
    • D) İngiltere
    • E) Hiçbiri

    Avrupa’nın en büyük fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezi bizde. Ankara Şehir Hastanesinde. Şıklara bakınca zaten tahmin etmiştiniz."

    Fahrettin Koca'dan Avrupa'nın en büyük fizik tedavi hastanesi paylaşımı

    Fahrettin Koca dan Avrupa nın en büyük fizik tedavi hastanesi paylaşımı #1


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