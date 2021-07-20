Euro
10.1312
-0.09%
Dolar
8.5869
0.01%
Altın
500.75
0.07%
Borsa
1.352
-0.86%
Bitcoin
268.458
-1.17%
EXEN Coin
23.90
0.29%
26ºC
İstanbul
Açık 26 C

    Fahrettin Koca'dan bayram mesajı

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda vatandaşların bayramını kutladı.
    • DHA
    • 20.07.2021 - 03:34
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Fahrettin Koca'dan bayram mesajı

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından Kurban Bayramı'na ilişkin paylaşımda bulundu.

    Koca, yaptığı paylaşımda "Yeri geldi tarlalara gittik. Köy bahçelerinde, kent meydanlarında buluştuk. Şimdi bayrama girerken, en az bir doz aşısını yaptıranların sayısı 39 Milyonun üzerinde. Aşı olanların, ev ev dolaşıp aşı yapanların, büyüklerimizin, ülkemizin her bir insanının Bayramını kutluyorum" notunu ekledi.

    Fahrettin Koca dan bayram mesajı #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir