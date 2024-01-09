Fahrettin Koca'dan bıçaklanan imama ilişkin açıklama: 'Yarın servise çıkarılacak' Dün akşam namazı sonrası bıçaklı saldırıda yaralanan cami İmamı Galip Usta ve hafız Bilal Erdem'in sağlık durumunu açıklayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hayati tehlikelerinin bulunmadığını belirtti.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Bakan Koca, dünden bu yana gündemde yer alan Fatih Camii'ndeki saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Saldırganın hedefi olan cami İmamı Galip Usta ve hafız Bilal Erdem'in sağlık durumuyla ilgili bilgilendirmede bulundu.

"Halen yoğun bakımdadır"

Bakan Koca, şu ifadeleri kullandı:

İstanbul Fatih Camii imam hatibi Galip Usta hoca ve cami cemaatinden hafız Bilal Erdem dün akşam bıçaklı bir saldırıya uğradı. Kendilerine, cami cemaatine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.



Üç yerinden yara alan Galip Usta hoca, Bezmiâlem Üniversitesi Hastanesinde olayın hemen akabinde ameliyata alınmıştır. Halen yoğun bakımdadır, yarın servise çıkarılması planlanmaktadır.

"Tedavilerini yakından takip ediyorum"