Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamada "Ülkemiz en zor dönemlerden birini geçirmektedir" dedi.

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında bir araya geldi. Toplantıda; Yüz yüze eğitim, Ramazan boyunca uygulanacak ek tedbirler ve artan vakaların masaya yatırıldı.

"TÜRKİYE EN ZOR DÖNEMLERDEN BİRİNİ GEÇİRMEKTEDİR"

Bakan Koca, toplantı sonrası yaptığı açıklamada "Verilere bakıldığında ülkemiz salgın boyunca yaşadığı en zor dönemlerden birini geçirmektedir." dedi. Sözlerine devam eden Bakan Koca, sözlerini şöyle sürdürdü:

"YENİ VAKALARIN YÜZDE 85'İ İNGİLİZ MUTASYONU"

"Vaka haritamızdaki sayılar giderek yükseliyor. Yeni vakaların yüzde 85'i İngiliz mutasyonu kaynaklıdır. Güney Afrika varyantı 11 ilde 285 kişide, Brezilya varyantı ise 9 ilde 166 kişide görüldü."

Fahrettin Koca'dan bilim kurulu sonrası açıklama VİDEO

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"18 MİLYON DOZDAN FAZLA AŞI YAPILDI"

Şu ana dek 18 milyon dozdan fazla aşı yapılmış, aşılanan kişi sayısı 7,5 milyon olmuştur. Sağlık çalışanlarının hastanede yatanlar içindeki oranı yüzde 3,1 iken şu an 0,78. Yani beşte bir oranına inmiş durumda. Yüzde 59 olan yatak doluluk oranı ve yüzde 67,4 olan yoğun bakım doluluk oranında dramatik artış yok ama gelişmeler ciddi, veriler ikaz edici. Şayet yükümüz önü alınamaz derecede ağırlaşırsa örneğini daha önce yaşadığımız gibi bir düzenlemeye gitmek zorunda kalabiliriz.

"YOĞUN BAKIMA YATAN HASTALARIN YÜZDE 69'UNU 65 YAŞ ÜSTÜ OLUŞTURUYOR"

Kasım ayında yoğun bakıma yatan hastaların yüzde 69'unu 65 yaş üstü oluştururken bugün bu oran yüzde 53'lere kadar düştü. Yakın zamanda hem tedarik yoluyla aşı çeşitliliğini sağlayarak hem de yerli aşı üretimiyle toplum bağışıklığını gerçekleştireceğiz. 65 yaş üstü vatandaşların 1 Ocak itibarıyla toplam vaka içindeki oranı 17,7 iken şimdi yüzde 8,2. Aşılama sonrası neredeyse yarı yarıya düştü.





"TÜRKİYE İÇİN ÜÇÜNCÜ, İSTANBUL İÇİN DÖRDÜNCÜ ZİRVE YAŞANIYOR"

Türkiye için üçüncü, İstanbul için dördüncü zirve yaşanıyor. Bulaşıcılığın daha arttığı yeni bir pik dönemi yaşıyoruz. Yakın temas ve hareketliliği azaltıcı bir döneme girmek durumundayız. Aşının, 65 yaş üstü ve sağlık çalışanlarına daha erken dönemde başlanıp yoğun yapıldığı için hem hastanede yatış hem yoğun bakım hem de entübe hastalar boyutuyla belirgin bir fayda sağladığını, bu noktada tanımlanmış kişilerin aşılarını yaptırma noktasında çok hassasiyet göstermeleri gerektiğini ifade etmek istiyorum.

"6 İLDE YOĞUN BAKIM DOLULUK ORANI YÜZDE 80'İN ÜZERİNDE"