Fahrettin Koca'dan Bilim Kurulu sonrası açıklamalar

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs aşılarıyla birlikte salgından tamamen kurtulacağımızı söyledi.

Koronavirüs Bilim Kurulu, bugün saat 17.30'da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlığında toplandı.

Video konferans yöntemiyle yapılan toplantısının gündeminde Aşı tedariği ve aşılama planı vardı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da toplantı sonrası kameraların karşısına geçti.

Bakan Koca, aşılamadaki hızımızın altını çizerek, salgından yakın zamanda kurtulacağımızı söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları şu şekilde:

Bakan Koca'nın açıklamalarından öne çıkanlar:

"Koronavirüs küresel salgını beraberinde birçok zorluğu getirdi. Bu durumu 4 bölüm halinde ele alabiliriz. Salgın hastalık ülkemize ulaşmada önce ilk dönemi, yani salgına hazırlık, karantina ve önlemlerin neler olabileceğiyle ilgili dönemdi.

Hiç tanımadığımız bu yeni düşmana büyük kayıplar verdik. Ülkemizde salgın boyunca alt yapı sorunu yaşamadık. Bilimin yolunu inceledik ve güncel bilimsel uygulamaları uyguladık.

Bu aşamada aldığımız tedbirler 3 ay kazandırdı bize. İkinci bölüm ise tanımadığımız bu düşmandan nasıl korunacağımızı öğrenmekle uğraşma dönemiydi.

Bu dönemde salgın yönetimi ve çalışma rehberleriyle salgın döneminde kontrollü sosyal hayatın nasıl olabileceğine odaklandık. Bu dönemde dijital altyapımız çok hızlı sonuç almamızı sağladı.

Dördüncü bölüm ise aşılama programımızın başladığı, salgının gerileyip insanlığın ve bilimin kazanmaya başladığı aşama. Şu an bu aşamadayız ve salgının kısa sürede biteceğine inancım tam.

Sizlere üçüncü bölümde yaşadıklarımızın sonuçlarında bazı örnekler vereceğim. Salgın süresince salgından yaklaşık 50 bin insanımızı kaybettik. Salgın sebebiyle ertelenen sağlık hizmetleri sebebiyle yaşadığımız kayıp ise bundan çok daha büyük.

Örneğin, kalp krizi teşhisleri salgın döneminde yüzde 56 azalmasına rağmen kalp krizine bağlı ölümler yüzde 10’dan fazla artış gösterdi.

Bu durumun temel sebebi salgın döneminde sağlı hizmetine ulaşımın yavaşlaması ya da salgın dışındaki sebeplerden hastanelere gitmekten imtina edilmesidir.

Gelecek üç yıl boyunca hastalığı geçirmiş kişilerde ne tür yan rahatsızlıklar çıkacağı tespit edilemese de mevcut ölümlerin üç dört katı kadar daha kayıp beklendiği belirtilmektedir. Bizim yaptığımız değerlendirmelerde hastalığı geçirdikten ve tamamen iyileştikten 45 gün sonrasında yaşanan ölüm olaylarında özellikle 65 yaş üzeri grupta vefat sayılarının iki kattan fazla arttığını tespit ettik. Öyle görünüyor ki gelecek üç yıl bu hasarı tespit etmekle geçecek.

Aşılarımızın ise hastalık hasarı nedeniyle gerçekleşen ölümleri önlediğini de gözlemliyoruz. Aşılanarak salgın günlerini aşacağımız görünüyor. Bİldiğiniz gibi dünyanın en hızlı aşılama programlarından birini yönetiyoruz.

Delta Plus'ı ülkemizde tespit etmedik. Delta varyantıyla ilgili 134 vakamız oldu. Toplam 16 ilimizde görüldü. Yoğunluklu olarak İstanbul'da görüldü.

Nüfusun en az yüzde 70'inin, 55 milyona yakın vatandaşımızın Kurban Bayramı'na kadar en az bir doz aşılanmış olmasını sağlamak istiyoruz."



Ayrıntılar gelecek...