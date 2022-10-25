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    Fahrettin Koca'dan, Binali Yıldırım'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama

    Fahrettin Koca'dan, Binali Yıldırım'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama

    Sağlık Bakanı Koca, Azerbaycan'da kaza geçiren Binali Yıldırım'ın sağlık durumuna ilişkin, "Binali Yıldırım'ın sağlık durumu iyi. Kırık sebebiyle bugün yapılan operasyon başarıyla tamamlandı." dedi.
    • Haber Merkezi
    • 25.10.2022 - 21:10
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    Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte temaslarda bulunmak üzere Azerbaycan'a gitti. Burada düzenlenen programlara katılan Yıldırım'ın bulunduğu araç, dönüş yolunda kaza yaptı.

    Araçta bulunan Yıldırım, AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım ve koruma görevlisi Oğuzhan Demirci, kazayı hafif yaralı şekilde atlattı.

    Sağlık durumu iyi

    Hastanede tedavi süreci devam eden Binali Yıldırım'ın sağlık durumu ile ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bir açıklama yaptı.

    Bakan Koca açıklamasında tedavisi Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesinde devam eden Yıldırım'ın sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

    Fahrettin Koca dan, Binali Yıldırım ın sağlık durumuna ilişkin açıklama #1

    "Kırık sebebiyle bugün yapılan operasyon başarıyla tamamlandı"

    Kırık sebebiyle bugün yapılan operasyonun başarıyla tamamlandığını da belirten Koca paylaşımında, "Azerbaycan'da geçirdiği trafik kazası sonrasında tedavisi Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesinde devam eden Sn. Binali Yıldırım'ın sağlık durumu iyi. Kırık sebebiyle bugün yapılan operasyon başarıyla tamamlandı. Kendilerine tekrar geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum." ifadelerine yer verdi.

    Fahrettin Koca dan, Binali Yıldırım ın sağlık durumuna ilişkin açıklama #2


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