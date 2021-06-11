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    Fahrettin Koca'dan BioNTech aşıları için '6 saat' uyarısı

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Her BioNTech aşı flakonunda 6 kişilik yani 6 doz aşı bulunuyor. Flakon açılıp sulandırıldıktan sonra bu 6 doz aşı 6 saat içinde kullanılmalıdır” dedi.
    • AA
    • 11.06.2021 - 10:54
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    Fahrettin Koca'dan BioNTech aşıları için '6 saat' uyarısı

    Türkiye’de koronavirüsle mücadele kapsamında aşılanmalara devam edilirken, Sağlık Bakanlığı verilerine göre bugün itibarıyla yapılan aşı sayısı 32 milyonu geçti.

    Dün 45 yaş üzeri aşılanmalara geçilirken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan önemli bir uyarı geldi.

    Bakan Koca, koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan BioNTech aşısının flakonunda 6 doz aşı bulunduğunu ve açıldıktan sonra 6 saat içinde kullanılması gerektiğini bildirdi.

    “RANDEVUNUZU AKSATMAYIN”

    Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu uyarıda bulundu:

    "Her BioNTech aşı flakonunda 6 kişilik yani 6 doz aşı bulunuyor. Flakon açılıp sulandırıldıktan sonra bu 6 doz aşı 6 saat içinde kullanılmalıdır. 6 saat içinde kullanılmayan dozlar daha sonra kullanılamaz, israf olur. Aşı kıymetli, temini kolay değil. Randevunuzu aksatmayın."

    Fahrettin Koca dan BioNTech aşıları için 6 saat uyarısı #1

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