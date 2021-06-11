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Fahrettin Koca'dan BioNTech aşıları için '6 saat' uyarısı

Fahrettin Koca'dan BioNTech aşıları için '6 saat' uyarısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Her BioNTech aşı flakonunda 6 kişilik yani 6 doz aşı bulunuyor. Flakon açılıp sulandırıldıktan sonra bu 6 doz aşı 6 saat içinde kullanılmalıdır” dedi.