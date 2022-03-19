Fahrettin Koca'dan Bolu Tüneli'ndeki kazaya ilişkin açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bolu Dağı Tüneli'nde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3'ü ağır 17 yaralının hastanelere nakledildiğini bildirdi.

Kar yağışları yurt genelinde etkili olurken, Bolu'dan kaza haberi geldi.

Bolu Dağı Tüneli'nde 18 aracın birbirine girdiği zincirleme kazada can kaybı yaşanmazken, yaralılar olduğu açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bolu Dağı Tüneli'nde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3'ü ağır 17 yaralının hastanelere nakledildiğini bildirdi.

YARALILAR HASTANEDE

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Saat 14.47'de Bolu Dağı Tüneli'nde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3'ü ağır olmak üzere 17 yaralı hastanelere nakledilmiştir. Olay yerine 10 adet ambulans, 1 UMKE timi görevlendirilmiştir. Kazada etkilenen herkese geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."