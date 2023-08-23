Fahrettin Koca'dan Çanakkale orman yangını açıklaması: 83 kişi etkilendi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, rüzgarın etkisiyle yayılarak devam ede Çanakkale orman yangınında, dumanlardan etkilenen vatandaşlara ilişkin açıklama yaptı.

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Türkiye'nin gözü kulağı Çanakkale'de...

Dün öğle saatlerinde başlayan orman yangını, bu sabah da devam ediyor.

Gün boyu ekipler havadan ve karadan müdahalelerde bulundu.

Canı pahasına bölgede mücadele eden ekipler, çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

Bölgede gönüllülerle birlikte sağlık çalışanları da görev alıyor.

Can kaybı yok

Yangın için büyük bir seferberlik başlatılırken, alevlerin sıçradığı 10 köy tahliye edilmeye devam ediyor.

Yaşanan yangın felaketinde can kaybının yaşanmaması ise yüreklere adeta su serpiyor.

Çalışmalar sırasında dumanlardan etkilenenler de oluyor.

"83 kişi dumandan etkilendi"

Son olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duruma ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: