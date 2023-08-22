Fahrettin Koca'dan 'çocuklara cinsiyet değiştirme ameliyatı' iddialarına yanıt 22 çocuğun cinsiyet değiştirme operasyonu iddialarını değerlendiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “18 yaşından küçüklerimize uygulanmış ise bu kabul edilemez. Buna asla müsaade etmeyiz. ” diye konuştu.

İHA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Beştepe’de düzenlenen Kabine Toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Koca'ya, İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi'nde yapıldığı iddia edilen 22 çocuğun cinsiyet değiştirme operasyonu soruldu.

"18 yaşından küçüklerimize uygulanmış ise bu kabul edilemez"

Konu hakkında son derece hassas hareket ettikleri ifade eden Koca, “Öncelikle işin sağlık boyutu var. Bahse konu işlemlerin bir sağlık gereksinimi olması durumunda tavrımız son derece net. Konu bir vatandaşımızın sağlığı ise tüm imkanlarımızla bu sağlık sorununu çözmek için var gücümüzle gayret ederiz. Bu her türlü sağlık sorunu için geçerli. Bahse konu olan işlemler 18 yaşından küçüklerimize uygulanmış ise bu kabul edilemez. Buna asla müsaade etmeyiz. Bu konuda çok net kurallarımız var ve işletiyoruz. Bakanlığımızın incelemesi devam ediyor. Soruşturmamızın neticesini de sizlerle paylaşırız” ifadelerini kullandı.

Bakan Koca'ya medyada gündeme gelen malzeme eksikliği nedeniyle tedavi aksaması haberleri de soruldu.

“İnceleme ve idari soruşturma başlatılmıştır”

"Malzeme krizi, kopan parmağı dikmeyi engelledi" başlıkla medyada yer alan haberin tamamen asılsız olduğunu vurgulayan Koca, sözlerine şöyle devam etti: