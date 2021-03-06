Fahrettin Koca'dan 'Cumartesi' mesajı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Beklediğimiz Cumartesilerin ilki! Devamı, kıymetini bilmemize bağlı" dedi.

Türkiye genelinde risk haritasına göre alınan normalleşme kararlarının ardından ilk hafta sonu yaşanıyor.

Düşük ve orta riski bölgelerde hafta sonu kısıtlamalarının tamamen kaldırılması, yüksek ve çok yüksek riskli bölgelerde ise yalnızca cumartesi günleri için kaldırılmasının ardından vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.

Risklerin hala devam ettiğini ve tedbirlerin elden bırakılmaması gerektiğinin altını çizen Sağlık BakanI Fahrettin Koca, vatandaşlara mesaj gönderdi.

Koca,Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Beklediğimiz Cumartesilerin ilki! Devamı, kıymetini bilmemize bağlı. Kısıtlamaların azalması, kurallara uymanın ödülüdür. Kurallara uyalım. Zor günlere dönüş yolunu kapatalım: Dışarı çıkıyorsak, maske takalım."