Fahrettin Koca'dan doktorlara silah verilmesi talebine tepki

Hekimlere silahlı ruhsat talebine tepki gösteren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Şiddet olaylarını lanetleyen milyonlar ile hekimleri arasına silahın girmesi nasıl düşünülebilir?" ifadelerini kullandı.

Konya'da görevi başında öldürülen Uzman Dr. Ekrem Karakaya'nın vefatının ardından doktorlar iş bırakma eylemine gitmişti.

Tüm Türkiye'nin lanetlediği ve devletin tüm kademeleriyle doktorların ve sağlık çalışanlarının yanındayız açıklamasına rağmen HEKİMSEN'den skandal bir çağrı geldi.

Ruhsatlı silah talep ettiler

Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası (HEKİMSEN), sosyal medya hesabından yaptığı bildiriyle hekimlere ruhsatlı silah talep etti.

Fahrettin Koca'dan tepki geldi

Bu bildiriye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından sert tepki gösterdi.

Fahrettin Koca, "Şiddet olaylarını lanetleyen milyonlar ile hekimleri arasına silahın girmesi nasıl düşünülebilir?" ifadelerini kullandı.

Koca'nın sosyal medyadan yaptığı açıklama şöyle:

"Hastayla hekim nasıl hasım gibi gösterilebilir?"

"Hekimler adına hareket ettiğini ileri süren bir yapı, bugün yayınladığı bildiride, hekimlere ruhsatlı silah verilmesini talep etti. Şiddet olaylarını lanetleyen milyonlar ile hekimleri arasına silahın girmesi nasıl düşünülebilir? Hastayla hekim nasıl hasım gibi gösterilebilir?

"Hekim elinden gelenin en iyisini yapar"



Bu vesileyle halkımıza hatırlatmak isterim: Dr. Ekrem Karakaya cinayeti yürekleri yaktı. Şiddet eğiliminin nelere yol açabileceği görüldü. Sağlıkta şiddetin nedenlerinde bilinçsiz beklenti, ortamın stresi ağırlıkta. Hekime güveni esas alın. Hekim elinden gelenin en iyisini yapar." ifadelerini kullandı.