Fahrettin Koca'dan Eris varyantı açıklaması! Toplu aşılanmaya ihtiyaç duyulmayan bir dönemdeyiz

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Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs felaketi binlerce vatandaşın ölümüne neden oldu.

Bunun ardından toplumun büyük bölümü, aşılar ve enfekte yolu ile bağışıklık kazandı.

Bunun ardından koronavirüsünün yeni varyantları gündeme geldi.

Koronavirüsün Omicron varyantının alt türevi olan Eris varyantının son görüldüğü ülke ise Türkiye oldu.

Bakan yeniden uyardı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sık sık Eris varyantının korkulan boyutlarda olmadığını ve kapanmanın gerekmediğini ifade etti.

Kamuoyunda yayılan haberlerin ardından Bakan Koca'dan bir açıklama daha geldi.

Bakan Koca Eris varyantının korkutan bir boyutta olmadığını ifade ederek toplu aşılama propagandası yapıldığını vurguladı.

Öte yandan Koca, yeniden kapanma ve tedbir gerektiirmediğini vurguladı.

"Salgın boyunca alınan tüm kararların arkasında bilim var"

Bakan Koca sosyal medya hesabında şu ifadeleri kullandı:

Eris varyantı niçin toplumsal gündem olacak önemde değil? Aşı programı neden geçmişte kaldı? Dün basın mensubu arkadaşlarımızın soruları üzerine bu ve diğer bir konu üzerine yaptığım açıklama: Konular saptırılıyor. Bazı görüşler ve ısrarlı beyanlar kesinlikle bilimsel amaçlı değil. Salgın boyunca alınan tüm kararların arkasında bilim var. Bilimsel gelişmeleri asla göz ardı etmedik. Mücadeleyi bilimsel verilerle yönetmiş bir ekibin, şayet gerekli olsa her şeyin en kolay olabileceği bir noktada bilime sırt çevirmesi hiç mümkün mü? Bizleri karşıtı imişiz gibi göstermek isteyenler, ülkemizde başarıyla yürütülen aşı uygulamalarını bilemeyecek kadar bilgisiz olamaz. Çocukluk çağı aşılamalarında oran neden %95’in üzerinde?

"Kapanma gibi toplu tedbirler artık söz konusu değil"

Covid-19 salgını başladığında aşı çalışmalarının tamamını yakından takip ettik ve kendi aşımızı da en kısa sürede geliştirip üretmeye çalıştık. Sonunda Turkovac da ortaya çıktı. O dönemde hızla ülke sathında bir aşılama kampanyası yürüttük ve sonuçta çok başarılı olduk. Hayatını kaybeden sağlık çalışanı haberleri çok sıktı. Sağlık çalışanları aşılandıktan sonra bu ölümler çok azaldı.



Salgının direncini kırmak için aşı o zaman elzemdi. Virüsle ilk defa karşılaşıyorduk ve bağışıklık sistemimizin virüsü tanıması gerekiyordu. Çok işe yaradı aşılama kampanyamız. Virüs bir RNA virüsü olduğu için çeşitli mutasyonlar geçirdi, virülansı yani hasta etme gücü azaldı. Ya Covid geçirdik ya aşılandık ya da her ikisi birlikte oldu ve sonuçta bünyelerimiz virüsü tanır hale geldi. Virüsün de etkisi azaldı. Mutasyona göre yeni aşılar geliştirilmeye çalışılıyor. Bu normaldir.



Ancak geldiğimiz noktada bir propaganda yürütülüyor. Toplu aşılama propagandası. Toplu aşılamaya kesinlikle ihtiyaç duyulmayan bir dönemdeyiz. Biz gerekli olduğunda gerekeni yaptık. Kapanma gibi toplu tedbirler artık söz konusu değil. Açıkça söylüyorum: Covid-19 için mevcut kişisel tedbirler dışında yeni bir tedbir asla söz konusu değil.



Türkiye, küresel propagandanın uygulama sahası olmayacak. Türkiye, sağlık konusunda da tam bağımsızdır. Covid-19 aşısının yeniden toplu olarak yapılmasını gerektiren, bilimin teyit ettiği bir durum yoktur. Sağlık ve bilim pazarlamanın alanına dahil değildir.