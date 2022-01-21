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- Fahrettin Koca'dan Eskişehirspor'a teşekkür
Fahrettin Koca'dan Eskişehirspor'a teşekkür
Fahrettin Koca, formaya Turkovac'ın ismini yazan Eskişehirspor için teşekkür paylaşımı yaptı.
- DHA
- 21.01.2022 - 03:36
- Güncelleme : 21.01.2022 - 03:39
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Eskişehirspor'a, formalarına yerli aşı Turkovac'ın ismini yazdıkları için teşekkür etti.
"TÜM MAÇLARDA BAŞARILAR DİLİYORUZ"
Koca, Twitter hesabından yayımladığı teşekkür mesajında "Eskişehirspor, Turkovac'ı arkasına aldı. Forma sırtına koydukları Turkovac tanıtımıyla aşı kampanyamıza güç veren Eskişehirspor Kulübüne teşekkür ediyor, tüm maçlarında başarılar diliyoruz" ifadelerini kullandı.