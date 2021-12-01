- Haberler
- Gündem Haberleri
- Fahrettin Koca'dan fırtınaya ilişkin paylaşım
Fahrettin Koca'dan fırtınaya ilişkin paylaşım
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından son günlerde yaşanan lodosa ilişkin paylaşımda bulundu.
- Haber Merkezi
- 01.12.2021 - 00:53
İstanbul başta olmak üzere yurdun birçok ilinde etkili olan lodos fırtınası, maddi ve manevi zararlara neden oldu.
Dışarı çıkan vatandaşlar rüzgarın etkisiyle savrulurken, kafelerin çatılarının uçtuğı, tabelaların da kırıldığı görüldü.
"63 KİŞİ YARALANDI, 5 KİŞİ DE HAYATINI KAYBETTİ"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ülkenin belli yerlerinde yaşanan fırtınanın bilançosu hakkında paylaşımda bulundu.
Twitter hesabından açıklamalar yapan Koca, "Marmara Bölgesi'nde yaşanan lodos fırtınası kaynaklı afet olaylarında 63 kişi yaralanmış, 5 kişi hayatını kaybetmiştir. Afet yerlerinde 28 adet 112 Ambulansı, 3 UMKE Timiyle 99 sağlık personeli görevlendirilmiştir. Milletimize başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum" notunu düştü.