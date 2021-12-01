Fahrettin Koca'dan fırtınaya ilişkin paylaşım

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından son günlerde yaşanan lodosa ilişkin paylaşımda bulundu.

İstanbul başta olmak üzere yurdun birçok ilinde etkili olan lodos fırtınası, maddi ve manevi zararlara neden oldu.

Dışarı çıkan vatandaşlar rüzgarın etkisiyle savrulurken, kafelerin çatılarının uçtuğı, tabelaların da kırıldığı görüldü.

"63 KİŞİ YARALANDI, 5 KİŞİ DE HAYATINI KAYBETTİ"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ülkenin belli yerlerinde yaşanan fırtınanın bilançosu hakkında paylaşımda bulundu.