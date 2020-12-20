Fahrettin Koca'dan Gaziantep'teki yangına ilişkin açıklama

Gaziantep'teki hastane yangınına ilişkin açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bakanlığımızın hastaneleri bilgilendirmesinin ihmal olarak yansıtılması kabul edilemez." dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabı üzerinden, Gaziantep'teki yoğun bakım servisinde gerçekleşen patlamaya ilişkin yazılı bir açıklama paylaştı.

Bakan Koca, 11 kişinin kişinin ölümüne sebep olan patlamada Sağlık Bakanlığı’nın ihmali olduğu iddialarını yalanladı.

"İHMAL SENARYOLARI ÜRETİLİYOR"

Koca'nın paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Gaziantep'teki bir özel hastanemizin COVID-19 yoğun bakım servisinde yaşanan elim olayla Bakanlığımızın bir bilgilendirme yazısı arasında ilişki kurmak yanlıştır. Bakanlığımızca hastanelere gönderilen bir bilgilendirme yazısının, bazı basın yayın organları tarafından Gaziantep'te COVID-19 yoğun bakım servisinde meydana gelen yangınla ilişkilendirilerek buradan ihmal senaryoları üretilmesi üzerine açıklama ihtiyacı doğmuştur.

"YÜKSEK AKIŞ OKSİJEN KULLANILMASI DSÖ'NÜN ÖNERDİĞİ BİR YÖNTEM"

COVID-19 tedavisinde, uygun hastalarda yüksek akış oksijen kullanılması Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından önerilen bir yöntemdir. Yüksek akış nazal oksijen terapi cihazları, DSÖ tarafndan hazırlanan, pandemide kullanılacak öncelikli cihazlar listesinde de yer almaktadır. Ayrıca COVID-19 tedavisinde önemli yeri olan bu cihazların kullanımına ilişkin detaylar Bilim Kurulumuz tarafından hazırlanan Bakanlığın Tanı ve Tedavi Rehberi'nde de yer almaktadır. Kamu hastanelerimizde çoğunlukla bu cihaz yerine yerli mekanik ventilatör kullanılmaktadır. Yerli ventilatör cihazIanmızda aynı zamanda yüksek akış oksijen tedavisi yapma özelliği bulunmaktadır.

"GÜVENLİK TEDBİRİ AÇISINDAN GENEL BİR YAZI YAZILMIŞTIR"

Kamu hastanelerimizde, bilhassa pandemi döneminde yedi ventilatör cihazı daha yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır. Bu yüzden kamu hastanelerimizin çoğunda ayrı bir cihaz kullanımına ihtiyaç duyulmaksızın bu tür tedaviler yapılabilmektedir. Dünyada ve ülkemizde yüksek akış oksijen terapi cihazlarının pandemi döneminde çok yoğun olarak kullanıldığı belirlenmiştir. Hastanelerimizde hasta yükünün arttığı son haftalarda hastalanmız bu tür tedaviye daha fazla ihtiyaç göstermektedir. Bu itibarla COVID-19 hastası takip eden tüm sağlık kuruluşlanna hitaben bu cihazlann kullanımında alınacak güvenlik tedbirleri açısından genel bir yazı yazılmıştır.

"OLAYIN İHMAL OLARAK YANISITILMASI KABUL EDİLEMEZ"

İllere gönderilen genel yazımızda cihazlann kullanımında yoğunluk nedeniyle eklenen personeli de kapsayacak şekilde alternatif metotlar kullanılarak eğitimin garanti edilmesi, kullanımına ilişkin talimatların ve güvenli kullanım kartlannın cihaza yakın bir yerde bulundurulması hatırlatılmıştır. Ayrıca karşılaşılan olumsuz durumla ilgili Bakanlığımıza yapılacak bildirim prosedürleri tarif edilmiştir. Bakanlığımızın görevi ve yetkisi gereği hastaneleri bilgilendirmesinin, zorlama bir yorumla "ihmal" olarak yansrtılmasının kabul edilmesi mümkün değildir. Gaziantep'te meydana gelen elim hadise hakkında Bakanlığımız ve Savcılık tarafından soruşturma başlatmıştir. Bu vesileyle olayda hayatını kaybeden hastalanmıza bir kez daha Allah'tan rahmet diliyoruz. "