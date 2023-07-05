Fahrettin Koca'dan Suriyeli sağlıkçı istihdamına açıklama: Avrupa Birliği fonlarından karşılandı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "4 bin Suriyeli sağlıkçı istihdam edildi" sözlerinin yeniden gündeme gelmesinin ardından sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, sağlık hizmetlerindeki giderlerin Avrupa Birliği fonlarından karşılandığını vurguladı.

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Geçtiğimiz günlerde sosyal medya üzerinden servis edilen bir iddia kamuoyunda ses getirdi.

Paylaşımlarda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın "4 bin Suriyeli sağlıkçı istihdam edildi" sözlerine yer verildi.

İddiaların ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, iki yıl önce, göç ve sağlık konulu uluslararası bir toplantıdaki sözlerinin ardından çıkan"4 bin Suriyeli sağlıkçı istihdam edildi" iddialarına ilişkin sosyal medya hesabında açıklama yaptı.

Koca, sözlerinin çarpıtıldığını belirterek Göçmen Sağlığı Merkezlerinde çalışanların sağlık hizmetlerinin giderlerinin Avrupa Birliği fonlarından karşılandığını hatırlattı.

"Yanlış ve ısrarlı iddia üzüntü vericidir"

Öte yandan ise, "4 bin Suriyeli sağlıkçının istihdam edildiği şeklindeki yanlış ve ısrarlı iddia üzüntü vericidir." ifadelerini kullandı.

"Sağlık hizmetlerinin giderleri Avrupa Birliği fonlarından karşılanmakta"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabında konuya ilişkin şöyle dedi: