Fahrettin Koca'dan grip aşısı açıklaması: 15 Eylül'de başlıyor

Uzmanlara göre grip bu yıl kapıyı erken çaldı.
Solunum yolu enfeksiyonu grip vakalarında büyük artış bekleniyor.
Bu kapsamda grip aşılarıyla ilgili önemli gelişme Sağlık Bakanlığı tarafından duyuruldu.
Bakan Koca açıkladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca gelişmeyi sosyal medya hesabından duyurdu.
Grip aşısının hastalığa yakalanma riskini azalttığını vurgulayan Bakan Koca, "Grip, özellikle, 65 yaş üstü ile kronik hastalığı bulunan kişilerde zatürre, bronşit, sinüzit ve kulak enfeksiyonu gibi komplikasyonlara yol açmaktadır" dedi.
"Grip aşılarımızı mutlaka yaptıralım"
Koca, doktorlara başvurarak vatandaşların reçetelerini yazdırabileceklerini belirterek, "Grip aşılarımızı mutlaka yaptıralım" açıklamasını yaptı.
"15 Eylül'de başlıyor"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaşımında şunları kaydetti:
15 Eylül'den itibaren 65 yaş ve üstü tüm vatandaşlarımızla 65 yaş altında olup kronik hastalığı bulunan hastalarımız için grip aşısı uygulaması, normal takvimiyle başlıyor.
Grip aşısı, grip hastalığına yakalanma riskini azaltır, hastalığın şiddetini hafifletir. GRİP, özellikle, 65 yaş üstü ile kronik hastalığı bulunan kişilerde zatürre, bronşit, sinüzit ve kulak enfeksiyonu gibi komplikasyonlara yol açmaktadır. Grip aşılarımızı mutlaka yaptıralım.
Doktorunuza başvurarak reçetenizi yazdırabilirsiniz.