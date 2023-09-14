Fahrettin Koca'dan grip aşısı açıklaması: 15 Eylül'de başlıyor Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 65 yaş ve üstü tüm vatandaşlar ile 65 yaş altında olup kronik hastalığı bulunan hastaları için grip aşısı uygulamasının 15 Eylül'de başlayacağını bildirdi.

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Uzmanlara göre grip bu yıl kapıyı erken çaldı.

Solunum yolu enfeksiyonu grip vakalarında büyük artış bekleniyor.

Bu kapsamda grip aşılarıyla ilgili önemli gelişme Sağlık Bakanlığı tarafından duyuruldu.

Bakan Koca açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca gelişmeyi sosyal medya hesabından duyurdu.

Grip aşısının hastalığa yakalanma riskini azalttığını vurgulayan Bakan Koca, "Grip, özellikle, 65 yaş üstü ile kronik hastalığı bulunan kişilerde zatürre, bronşit, sinüzit ve kulak enfeksiyonu gibi komplikasyonlara yol açmaktadır" dedi.

"Grip aşılarımızı mutlaka yaptıralım"

Koca, doktorlara başvurarak vatandaşların reçetelerini yazdırabileceklerini belirterek, "Grip aşılarımızı mutlaka yaptıralım" açıklamasını yaptı.

"15 Eylül'de başlıyor"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaşımında şunları kaydetti: