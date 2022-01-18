Fahrettin Koca'dan 'hatırlatma dozu' uyarısı

Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlük Covid-19 vaka sayılarının yarısının hala İstanbul kaynaklı olduğunu bildirdi.

Koronavirüs Bilim Kurulu, haftalık değerlendirmelerini yapmak üzere toplandı. Video konferans yöntemiyle yapılan toplantının gündeminde Omicron varyantı nedeniyle artan vaka sayıları vardı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında gerçekleştirilen toplantı sonrasında yazılı bir açıklama yayınlandı.

Açıklamada Bakan Koca, "Hatırlatma dozu aşılarının uygulanmasında hassasiyet gösterilmesinin omicron varyantına karşı önemli bir tedbir olduğu unutlmamalıdır" uyarısında bulundu.

"GÜNLÜK VAKANIN YARISI İSTANBUL"

Bakan Koca'nın açıklamasında günlük vaka sayılarının yarısının hala İstanbul kaynaklı olduğu belirtildi.

Koca, " Bilim Kurulumuz omicron varyantına bağlı olarak vaka sayılarındaki artışları değerlendirmiştir. Vakaların yaş dağılımı ve iller bazında vakaların seyri incelenmiştir. Günlük vaka sayılarının halen yarısı İstanbul kaynaklıdır. Ülkemizde son bir haftada görülen vakaların %13’ü 12-19 yaş aralığında, %34’ü 20-34 yaş aralığında, %29’u 35-49 yaş aralığında, %16’sı 50-64 yaş aralığında ve %8’i 65 yaş üzerindedir. Aktif vakaların %1.45’i hastaneye yatmış, binde 3’ü yoğun bakıma girmiş ve onbinde 1’i entübe edilmiştir. Ancak 65 yaş üzeri aktif vakaların ise %10.11’i hastaneye yatmış, %3.11’i yoğun bakıma girmiş ve %0.99’u entübe edilmiştir" dedi.