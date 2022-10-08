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- Fahrettin Koca'dan İntern doktorlar için ücret açıklaması
Fahrettin Koca'dan İntern doktorlar için ücret açıklaması
Sağlık Bakanı Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İntern doktorlar ve diş hekimliği 5'inci sınıf öğrencilerine yapılan ödemeler ile ilgili Meclis'e teklif sunduklarını belirtti.
- 08.10.2022 - 16:53
- Güncelleme : 08.10.2022 - 17:38
Türkiye'de sağlık çalışanlarıyla ilgili çalışmalar hız kesmeden devam ediyor...
Son olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yeni bir müjdeyi duyurdu.
Meclis'e sunuldu
Paylaşımında İntern doktorlar ve diş hekimlerini baz alan Bakan Koca, ödemelerin net olarak asgari ücret seviyesine çıkarılması için Meclis'e teklif sunduklarını belirtti.
"Sabaha kalmadan..."
Koca haberi şu ifadelerle duyurdu:
"Intern doktorlar ile diş hekimliği beşinci sınıf öğrencilerinin aylık ödemelerinin net asgari ücret seviyesine çıkarılmasını içeren torba yasa teklifi Meclis’e sunuldu. İyi haberi sabaha kalmadan siz de arkadaşlarınıza verin."