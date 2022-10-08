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Fahrettin Koca'dan İntern doktorlar için ücret açıklaması

Fahrettin Koca'dan İntern doktorlar için ücret açıklaması

Sağlık Bakanı Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İntern doktorlar ve diş hekimliği 5'inci sınıf öğrencilerine yapılan ödemeler ile ilgili Meclis'e teklif sunduklarını belirtti.