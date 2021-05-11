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    Fahrettin Koca'dan İsrail'in saldırılarına tepki

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik yaptığı saldırılar hakkında "Mescid-i Aksa kutsal mabettir. Mabette zulme sessiz kalınamaz." dedi.
    • AA
    • 11.05.2021 - 01:01
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    Fahrettin Koca'dan İsrail'in saldırılarına tepki

    İsrail, Mescid-i Aksa ve Filistin halkına yönelik saldırılarıyla zulmünü sürdürüyor.

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

    "MESCİD-İ AKSA KUTSAL MABETTİR, MABETTE ZULME SESSİZ KALINAMAZ"

    Bakan Koca, paylaşımında, "Mescid-i Aksa kutsal mabettir. Mabette zulme sessiz kalınamaz. Zalimin zulmüne mani olmadıkça kimseye kurtuluş yoktur." görüşünü dile getirdi.

    Fahrettin Koca dan İsrail in saldırılarına tepki #1

    Fahrettin Koca dan İsrail in saldırılarına tepki #2

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