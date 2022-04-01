Fahrettin Koca'dan İstanbullulara müjde

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında İstanbul'da koronavirüs toplantısı yapıldı. Bakan Koca, "İstanbul’da yoğun bakım ve servis doluluk oranları önceki döneme kıyasla üçte bire indi" dedi.

İstanbul'da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlığında koronavirüs toplantısı yapıldı.

Toplantıda koronavirüsün İstanbul'daki seyri değerlendirildi.

"YOĞUN BAKIM VE SERVİS DOLULUK ORANLARI ÜÇTE BİRE İNDİ"

Toplantı sonrası açıklama yapan Fahrettin Koca, İstanbullulara sevindiren müjdeyi verdi.

Bakan Koca, İstanbul’da yoğun bakım ve servis doluluk oranının Omicron öncesi döneme kıyasla üçte bir oranda azaldığını söyledi.

"TABLODAN ÇOK MUTLUYUZ"

Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"İSTANBUL’DA yoğun bakım ve servis DOLULUK ORANLARI Omicron öncesi döneme kıyasla ÜÇTE BİRE İNDİ. Bugün gerçekleştirdiğimiz ve kamu hastaneleri başhekimlerinin katıldığı toplantıda görülen tablodan ÇOK MUTLUYUZ."