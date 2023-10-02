Fahrettin Koca'dan kapanma açıklaması: 85 milyon müsterih olsun Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son günlerde sosyal medyada yayılan koronavirüse ilişkin kapanma iddialarına yanıt verdi. Koca, "Toplu bir aşı kampanyası ya da kapanma benzeri tedbirler asla uygulanmayacak. Covid-19, artık griple nasıl mücadele ediliyorsa tıpkı öyle mücadele edilecek bir hastalıktır" dedi.

ensonhaber.com

Dünyayı sarsan koronavirüs, Türkiye'de de etkili oldu.

Öyle ki salgın sürecinde çok sayıda vatandaş hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı'nın çalışmaları doğrultusunda koronavirüsle mücadele başladı ve önlemler alındı.

Aşı uygulamalarıyla salgının yayılmasının önüne geçildi.

Bir süre uygulanan kapanma süreci de geride kaldı ve maskeler de çıkarıldı.

Koronavirüs propagandası yapıldı

Şimdilerde ise sosyal medyada provokatif paylaşımlarla salgının yeniden tehlikeli boyuta ulaştığı ve kapanmanın yolda olduğu iddia edildi.

Koronavirüsle ilgili iddialara ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son noktayı koydu.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarla milyonların merak ettiği konuya açıklık getirdi.

"Bilimsellikten tamamen uzak..."

Dr. Ersin Mahmutluoğlu’nu yakın tarihte kaybettiklerini ve bu kaybın adeta bir kara propaganda aracı olarak kullanılmaya başlandığını anımsatan Koca, şu ifadeleri kullandı:

Bu propaganda, Eris varyantı sebebiyle, tıpkı salgının başlarındakine benzer, şu an için asla gerçekçi ve gerekli olmayan, bilimsellikten tamamen uzak tedbirlerin uygulanmasına ve aşı kampanyaları başlatılmasına yöneliktir. Her ürünün üreticisi gibi, aşı üreticileri de ürettikleri ürünün daha fazla alıcı bulmasını isteyebilirler. Ama bilim buna bakmıyor! Gereksiz bir ilacı kim kullanmak ister, onu hangi hekim önerebilir? Öneriyorsa, o tıp ahlakına bağlı bir hekim midir? Hastayla ilişkisi dışında, olası başka ilişkileri de akla gelmez mi?

"Gerçekçi veriler olmadığı halde yapılmayacak olanı yapmayacağız"

Bilim adına bilime aykırı girişimlerde bulunanları ve ülkemizin gereksiz yere “sosyal bir depresyona” sürüklenmesinde sakınca görmeyenleri bilimin tarafsızlığını, sorumluluğunu üstlenmeye davet ediyorum. Kim ne derse desin, spekülasyonlardan hareketle, gerçekçi veriler olmadığı halde yapılmayacak olanı yapmayacağız. Sosyal depresyon da büyük bir sağlık sorunudur.

"85 milyon müsterih olsun"

Covid-19’la mücadelede, radikal tedbirler almaktan aşı uygulamasına, insanımızın sağlığı için ne gerekiyorsa hepsini, milletçe uyum içinde yaptık. Şimdi gündemde olan küresel ve yerel propaganda, eski tecrübenin haklı endişesinden hareketle bir boyun eğdirme çabasıdır. Boyun eğmeyiz, eğmeyeceğiz. Bu söz konusu bile olamaz. Toplu bir aşı kampanyası ya da kapanma benzeri tedbirler asla uygulanmayacak. Covid-19, artık griple nasıl mücadele ediliyorsa tıpkı öyle mücadele edilecek bir hastalıktır. 85 milyon müsterih olsun.

"35 yaşından itibaren kalp yetmezliği rahatsızlığı vardı"

Genç yaşta kaybettiğimiz hekim arkadaşımız bu yönden de talihsiz. Adı, etik dışı emel sahiplerinin dilinde. Kendisinin vefat nedeni çok açıktır. Dr. Ersin Mahmutluoğlu’nun 35 yaşından itibaren kalp yetmezliği rahatsızlığı vardı. Dr. Ersin, bu rahatsızlığına bağlı olarak gelişen hastalıklarıyla birleşen solunum yolu enfeksiyonu sebebiyle hayatını kaybetti. Yapılan 3 ayrı PCR testi sonucunda kendisinin Covid-19 olmadığı anlaşılmıştı. Buna rağmen, bilimsel mantıkla sağlaması yapılmış bir içerik sunuyormuş gibi görünerek, bilimsel karşılığı olmayan bir takım yorumlarda bulunanlar talihsiz bir davranış örneği sergilediler. Bugün konuşulanların ömrü kısa olacak, bilimin sözünün ömrü uzundur.

"Bir hekime, kara propaganda yakışmaz"