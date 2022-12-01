Petrol
88.46
1.71%
Euro
19.5834
0.96%
Dolar
18.6345
0.01%
Altın
1.078
1.74%
Borsa
5046
1.38%
Bitcoin
322.043
0.79%
BTXN Coin
5.62
1.62%
Bitexen
15ºC
İstanbul
Bulutlu 15 C

    Fahrettin Koca'dan kara ambulansı açıklaması

    Twitter hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca “Kara ambulanslarımız, bu yılın ilk 10 ayında tam 5 milyon 707 bin 369 hastayı sağlık kurumlarına ulaştırdı” dedi.
    • 01.12.2022 - 18:51
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Fahrettin Koca'dan kara ambulansı açıklaması

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yeni bir paylaşım yaptı.

    Bakan Koca paylaşımında, kara ambulanslarının bu yılın ilk 10 ayında ne kadar hastayı sağlık kurumlarına ulşatırdığının bilgisini verdi.

    "Kara ambulanslarımız, 5 milyon 707 bin 369 hastayı sağlık kurumlarına ulaştırdı"

    Sağlık Bakanı Koca, açıklamsında şu ifadelere yer verdi:

    "Kara ambulanslarımız, bu yılın ilk 10 ayında tam 5 milyon 707 bin 369 hastayı sağlık kurumlarına ulaştırdı. Özel donanımlı ambulanslarla birlikte Acil Yardım Ambulans sayımız 5 bin 792. Ekiplerimiz, Acil Sağlık Hizmetleri Haftasında ve daima, gururla görevinin başında."

    Fahrettin Koca dan kara ambulansı açıklaması #1

    Fahrettin Koca dan kara ambulansı açıklaması #2


    Gümüşhane’de, 7 yıl önce kaybolan adamın kemikleri ormanda bulundu
    3. Sayfa

    Gümüşhane’de, 7 yıl önce kaybolan adamın kemikleri ormanda bulundu

    Hertha Berlin, Türk oyuncuyla sözleşme imzaladı
    Futbol

    Hertha Berlin, Türk oyuncuyla sözleşme imzaladı

    Para kazanmanın robotik sistemini açıklıyor!
    Advertorial

    Para kazanmanın robotik sistemini açıklıyor!

    Görüş Bildir