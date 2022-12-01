Fahrettin Koca'dan kara ambulansı açıklaması

Twitter hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca “Kara ambulanslarımız, bu yılın ilk 10 ayında tam 5 milyon 707 bin 369 hastayı sağlık kurumlarına ulaştırdı” dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yeni bir paylaşım yaptı.

Bakan Koca paylaşımında, kara ambulanslarının bu yılın ilk 10 ayında ne kadar hastayı sağlık kurumlarına ulşatırdığının bilgisini verdi.

"Kara ambulanslarımız, 5 milyon 707 bin 369 hastayı sağlık kurumlarına ulaştırdı"



Sağlık Bakanı Koca, açıklamsında şu ifadelere yer verdi:



"Kara ambulanslarımız, bu yılın ilk 10 ayında tam 5 milyon 707 bin 369 hastayı sağlık kurumlarına ulaştırdı. Özel donanımlı ambulanslarla birlikte Acil Yardım Ambulans sayımız 5 bin 792. Ekiplerimiz, Acil Sağlık Hizmetleri Haftasında ve daima, gururla görevinin başında."