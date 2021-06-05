Fahrettin Koca'dan kararlılık çağrısı

Sağlık Bakanı Koca'dan "sağlıklı günlere dönmek için kararlılıkla devam edelim" çağrısı yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından koronavirüs gündemindeki gelişmeler hakkında bir paylaşım yaptı.

Koca, günlük vefat sayısının dün 100'ün altına gerilediğini anımsattı.

"KARARLILIKLA DEVAM EDELİM"

Bakan Koca, "Gösterdiğiniz dikkat ve aşı, giderek her şeyi kontrol altına alıyor. Aramızdan ayrılan hastalarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Sağlıklı günlere dönmek için yol doğru, kararlılıkla devam edelim." ifadelerini kullandı.

Aşıda toplam 30 milyon doza ulaşıldığına işaret eden Koca, "Bugün itibarıyla ulaştığımız bu sayının sonuçlarını çok yakında, 84 milyon birlikte göreceğiz." mesajını paylaştı.