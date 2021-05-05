Fahrettin Koca'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na yanıt

Sağlık Bakanı Koca, Kılıçdaroğlu'nun "Çin'le yapılan sözleşme 100 milyon değil 50 milyon doz aşı" iddiaları hakkında "Yalan dipsiz bir kuyudur ve sahibini o kuyunun dibine er ya da geç gönderir" dedi.

Bilim kurulu toplantısı sonrası açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu "Çin'le yapılan sözleşme 100 milyon değil 50 milyon doz aşı" iddialarına isim vermeden cevap verdi.

"ÇİN İLE ANLAŞMA 50 MİLYON YAPILDI, 100 MİLYON DEĞİL DİYOR"

Konuşmasına "Usulsüz belge elde etme hastalığına yakalanmış ve eleştiriyle gerçekleri çarpıtmayı bilinçli olarak ayırt etmeyen birileri çıkıp Çin ile anlaşma 50 milyon yapıldı 100 milyon değil diyor." ifadeleriyle başlayan Koca, sözlerini şöyle sürdürdü:

"ÇİN İLE İKİ SEFERDE HER BİRİ 50 MİLYON DOZA KARŞILIK GELEN TOPLAMDA 100 MİLYON DOZLUK ANLAŞMA İMZALADIK"

"Daha önce Çin ile yapılan anlaşmaları defalarca ve tüm detayları ile ifade ettim. Anlaşılan Çin ile yapılan anlaşmanın sadece ilk bölümünü esas alarak bir karalama kampanyası başlatmışlar. Çin ile iki seferde her biri 50 milyon doza karşılık gelen toplamda 100 milyon doza karşılık gelen bir anlaşma imzaladık. Bugün Çin’den aşı gelecekti nerede diye soranlar, dün Çin ile aramızdaki hassas konuları kaşıyarak ilişkilerimizi bozmaya çalışıyorlardı.

Fahrettin Koca'dan bilim kurulu sonrası açıklama VİDEO

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"KARŞI ÇIKACAĞIMIZ DİYE GERÇEKLERİ ÇARPITMAK KİMSEYE FAYDA VERMEZ"

Başarılı olduklarını söyleyemem ama hasar verdikleri kesin. Karşı çıkacağım, eleştireceğim diye gerçekleri çarpıtmak kimseye fayda vermez.

"YALAN DİPSİZ BİR KUYUDUR"

Yalan dipsiz bir kuyudur ve sahibini o kuyunun dibine er ya da geç gönderir. Hakikat ise güneş gibidir. Ne kadar saklanmak istense de pırıl pırıl aydınlatır. Bugün mücadele bütünlüğü açısından susuyor olmamız edebimizdendir. Bu saldırganlığa sessiz kalacağımız anlamına gelmez. Akif’in dediği gibi, Yumuşak başlı isem, kim dedi uysal koyunum? Kesilir belki, fakat çekmeye gelmez boynum!"