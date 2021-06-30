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- Fahrettin Koca'dan koronavirüs geçiren hastalara aşı müjdesi
Fahrettin Koca'dan koronavirüs geçiren hastalara aşı müjdesi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu sonrası yaptığı açıklamada koronavirüs geçiren hastaların, 3 ay sonra aşı yaptırabileceğini duyurdu.
- AA & Ensonhaber
- 30.06.2021 - 20:32
- Güncelleme : 30.06.2021 - 20:39
Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplandı. Toplantı sonrası açıklama yapan Koca, aşılamalarla ilgili bilgilendirmede bulundu.
6 AYLIK SÜRE 3 AYA İNDİ
Koronavirüs geçiren hastaların önceden yapılan 6 aylık bekleme süresinin 3 aya indirildiğini duyuran Koca, şu ifadeleri kullandı:
Fahrettin Koca'dan bilim kurulu sonrası açıklama VİDEO
"HASTALIĞIN ÜZERİNDEN 3 AY GEÇTİKTEN SONRA AŞI YAPTIRABİLECEK"
"Hastalığın üzerinden 6 ay geçtikten sonra aşı hakkı tanımlanıyordu, bugünden itibaren bu süre üç aya indirilmiştir."