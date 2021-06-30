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    Fahrettin Koca'dan koronavirüs geçiren hastalara aşı müjdesi

    Fahrettin Koca'dan koronavirüs geçiren hastalara aşı müjdesi

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu sonrası yaptığı açıklamada koronavirüs geçiren hastaların, 3 ay sonra aşı yaptırabileceğini duyurdu.
    • AA & Ensonhaber
    • 30.06.2021 - 20:32
    • Güncelleme : 30.06.2021 - 20:39
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    Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplandı. Toplantı sonrası açıklama yapan Koca, aşılamalarla ilgili bilgilendirmede bulundu.

    6 AYLIK SÜRE 3 AYA İNDİ

    Koronavirüs geçiren hastaların önceden yapılan 6 aylık bekleme süresinin 3 aya indirildiğini duyuran Koca, şu ifadeleri kullandı:

    Fahrettin Koca'dan bilim kurulu sonrası açıklama VİDEO

    "HASTALIĞIN ÜZERİNDEN 3 AY GEÇTİKTEN SONRA AŞI YAPTIRABİLECEK"

    "Hastalığın üzerinden 6 ay geçtikten sonra aşı hakkı tanımlanıyordu, bugünden itibaren bu süre üç aya indirilmiştir."

    Fahrettin Koca dan koronavirüs geçiren hastalara aşı müjdesi #1

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