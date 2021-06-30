Fahrettin Koca'dan koronavirüs geçiren hastalara aşı müjdesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu sonrası yaptığı açıklamada koronavirüs geçiren hastaların, 3 ay sonra aşı yaptırabileceğini duyurdu.

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplandı. Toplantı sonrası açıklama yapan Koca, aşılamalarla ilgili bilgilendirmede bulundu.

6 AYLIK SÜRE 3 AYA İNDİ

Koronavirüs geçiren hastaların önceden yapılan 6 aylık bekleme süresinin 3 aya indirildiğini duyuran Koca, şu ifadeleri kullandı:

Fahrettin Koca'dan bilim kurulu sonrası açıklama VİDEO

"HASTALIĞIN ÜZERİNDEN 3 AY GEÇTİKTEN SONRA AŞI YAPTIRABİLECEK"

"Hastalığın üzerinden 6 ay geçtikten sonra aşı hakkı tanımlanıyordu, bugünden itibaren bu süre üç aya indirilmiştir."